Весь мир «поставить раком»

Глава Чечни дал интервью американскому телеканалу HBO. В Грозный приехала съемочная группа программы «Реальный спорт» («Real Sports») с ведущим Брайантом Гамбелом.

Поводом для визита, судя по всему, стал бойцовский клуб «Ахмат» и развитие единоборств в республике. Однако речь в интервью зашла и о совсем других темах.

Ведущий, волнуясь и напирая на слово «якобы», спросил «мистера президента» Рамзана Кадырова о пытках геев в республике.

На это глава Чечни со смехом обратился к кому-то, стоявшему в стороне: «Вот почему он приехал и пришел к этому вопросу?».

Затем Кадыров посерьезнел и сказал: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы не было их…Чтобы очистить кровь, если есть такие. Пусть забирают».

Видимо, глава региона думал, что журналисты приехали к нему из Канады.

Во время его речи камера отходит назад, и становится виден антураж, в котором проходит беседа: высокий зал с колоннами, и с высоты на собеседников смотрят огромные Владимир Путин и Ахмат Кадыров.

Ведущий продолжает, спрашивая, не беспокоят ли Кадыровы многочисленные публикации о пытках и убийствах молодых людей в Чечне из-за подозрений в их гомосексуальности.

Заботит ли это Кадырова в смысле закона и порядка в республике? — «Они шайтаны, они продажные, они нелюди», — характеризует глава региона вовсе не тех, кого подозревают в пытках, а журналистов, которые пишут на эту тему.

«Будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают. Они перед всевышним все равно ответят за это», — закончил тираду Кадыров.

В кусочке интервью, который выложил HBO, речь идет и об отношении России с Соединенными Штатами.

«Америка, — говорит Кадыров, — ведет политику против России, против руководства государства».

