В конце июня в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) прошла 21-я конференция «Индоевропейское языкознание и классическая филология (Чтения памяти И. М. Тронского)». Сборник тезисов конференции выложен на сайте института. Мы расскажем подробнее об одном из включенных в сборник докладов, в котором кандидат исторических наук Арсений Михайлович Беликов рассказал об использовании опиума жителями Восточного Средиземноморья во втором тысячелетии до нашей эры.

Еще с античных времен внимание читателей «Одиссеи» Гомера привлекало чудесное средство, упомянутое в четвертой главе. Когда Менелай и Елена возвращались из Трои, их корабль буря занесла в Египет, где они были гостеприимно встречены царем Тооном и царицей Полидамной. На прощание Полидамна подарила Елене волшебное зелье. Когда Телемах в поисках вестей об отце посетил Менелая и Елену в Спарте, на пиру Елена подмешала это зелье в вино.

Снадобье бросила быстро в вино им, которое пили,

Тонут в нем горе и гнев и приходит забвение бедствий.

Если бы кто его выпил, с вином намешавши в кратере,

Целый день напролет со щеки не сронил бы слезинки,

Если бы даже с отцом или с матерью смерть приключилась,

Если бы прямо пред ним или брата, иль милого сына

Острою медью убили и он бы все видел глазами (IV, 220 – 226, перевод В. Вересаева).

Исследователи неоднократно высказывали предположение, что снадобье Елены могло представлять собой опиум. Хотя древнейшие археологические свидетельства использования человеком опийного мака обнаружены в западной части Средиземноморья, в бронзовом веке мак проникает на Балканы и в Грецию. В письменных памятниках крито-минойской культуры упоминания мака пока не найдены, но его изображения встречаются неоднократно в памятниках Кносса и Микен. В центральном дворе Кносского дворца Артур Эван обнаружил каменную вершину колонны в форме коробочки мака. В 1937 году, во время раскопок минойского поселения 1400 – 1100 годов до н. э. в Гази на Крите была найдена «Богиня мака», на голове которой есть украшения в виде трех маковых коробочек. В вертикальных бороздках на этих коробочках исследователи видят надрезы, наносящиеся на мак для сбора опия. Даже их цвет этих надрезов совпадает с цветом высохшего макового сока.

«Богиня мака» (вторая справа) в Национальном археологическом музее Ираклиона

Голова «Богини мака»

В микенском акрополе была найдена печатка середины XV века до н. э. с изображением богини, принимающий в дар стебли мака с коробочками. Также в Микенах, в царской могиле III, нашли бронзовые булавки с хрустальными головками в форме коробочек мака. Сходные булавки находили и в ряде мест Анатолии. У некоторых из них головки были полыми и содержали внутри частицы, которые шумели, если булавку потрясти, как шумят семена зрелого мака. Подтверждает наличие мака в этих местах и археоботанический материал.

С Крита культура опийного мака попала на Кипр. Относительно торговли опием в древнем восточном Средиземноморье существует гипотеза, которую в начале 1960-х годов высказал австралийский дипломат и археолог Роберт Мерриллиз (Robert S. Merrillees). Существует тип керамических сосудов – кувшины с круглым основанием (Base Ring juglets), в литературе они часто упоминаются под арабским названием «билбил». Родина таких кувшинов – Кипр, откуда они распространяются по Сирии, Палестине, Египту и Нубии. Обычная высота кувшинов 10 – 15 сантиметров. Они массово производились в 1600 – 1200 годах до н. э. По предположению Роберта Мерриллиза, такие кувшинчики служили кипрским торговцам для экспорта опия, а их форма указывала на вид товара, так как круглый кувшин с длинным горлышком напоминал перевернутый стебель мака с коробочкой. Подобный вид тары помогал покупателям из других стран узнать, что находится внутри.

Кувшины с круглым основанием

Гипотеза Мерриллиза выглядела вероятной, но не безупречной. Его аргументов было явно недостаточно, чтобы убедить скептиков. Неоднократно предпринимались попытки обнаружить следы опия на стенках древних кувшинов химическим путем, даже сообщалось об их успехе, но потом каждый раз результаты анализа оказывались неубедительными. Но в 1996 году в подобном кувшине из коллекции университетского музея Мартина фон Вагнера в Вюрцбурге действительно были обнаружены следы алкалоидов опиума и продуктов его окисления. Авторы работы пришли к выводу, что в древности в сосуде содержался раствор опия-сырца. В чем был растворен опий, неясно. Ранее Мерриллиз высказывал догадку, что скорее всего растворителем служил мед, так как раствор опия в воде или вине быстро начинает плесневеть и для длительного хранения не годится.

В 2015 году состоялось исследование 14 кувшинов кипрского производства. Следов опия в них не обнаружили, зато во многих нашли признаки ароматических масел растительного происхождения со следами мяты, полыни, лаванды, шалфея или розмарина. В результате авторы сочли гипотезу Мерриллиза неверной и пришли к выводу, что обычным содержимым кувшинов с круглым основанием были благовонные масла. В декабре 2016 года ученые из Университета Тель-Авива Шломо Бунимовиц и Цви Ледерман опубликовали статью, в которой обращали внимание, что в египетских источниках о торговле со страной Аласией (Кипром) нет упоминаний опия, зато часто упоминают привозимые оттуда в Египет ароматические масла.

Но есть новые доводы и в пользу гипотезы Мерриллиза. Недавно следы опия были подтверждены в одном из сосудов с круглым основанием, хранящемся в коллекции Британского музея. При этом опий, судя по всему, был растворен в масле. По-видимому, пусть не большинстве, но по крайней мере в некоторых сосудах с Кипра действительно перевозился опий.

Однако, как отмечает Арсений Беликов, если Мерриллиз оказался прав в предположении, что эти сосуды могли содержать опий, то его гипотеза о связи формы сосудов с коробочками мака, по-видимому, неверна. Округлые основания сосудов стали результатом эволюции более ранних форм кипрской керамики, которая неплохо прослеживается. Узоры на их стенках, которые Мерриллиз счел изображением надрезов на коробочках мака, наиболее вероятно изображают змей и тоже представляют собой результат развития более ранних форм. Мерриллиз даже считал, что изменение орнамента, произошедшее в XV веке до н. э., отражает появление более совершенного инструмента добычи опия, состоявшего из нескольких близко расположенных лезвий. Но подобные инструменты той эпохи никогда не попадались археологам и не упоминаются в письменных античных источниках, где рассказывается о сборе макового сока (например, у Диоскорида).