В Арбитражном суде Москвы, куда обратились немецкие промышленники, посчитавшие нарушением условий договора поставки в Крым газотурбинного оборудования, купленного Россией, оставили иск Siemens без движения.

Иск был подан от Siemens в отношении компании «Технопромэкспорт». Последняя купила у немецкого концерна газотурбинное оборудование. Однако промышленники из Германии оказались против того, чтобы покупатель поставлял установки в Крым, тем более без согласия с производителем. Так появился иск в суд. Однако в московском арбитраже сообщили, что заявление концерна составлено с ошибками и не соответствует статьям 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса России, поэтому пока что иск оставили без движения — до того, пока пакет документов не пополнится доверенностью или иным документом, который подтверждает полномочия заявителя. Об этом сказано на сайте Арбитражного суда Москвы.

Между тем, по информации журнала Wirtschaftswoche, глава Siemens Джо Кэзер высказал возможность выхода из проектов, в которых концерн участвует совместно с российскими предприятиями, в частности, «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами», и «Интеравтоматика».

В последней крупный пакет акций принадлежит как раз немецкой компании, а еще 17,3% — «Технопромэкспорту». Издание также со ссылкой на собственные источники в Siemens сообщило о том, что в немецком концерне создана специальная рабочая группа, которая занята выходом из российских совместных предприятий из-за скандала с поставками газового оборудования в Крым.

Позднее РИА Новости выпустили опровержение этих данных со ссылкой на официального представителя Siemens. «Это интерпретация автора статьи», — сказал агентству пресс-секретарь Филипп Энч.

«Мы не можем подтвердить спекуляции СМИ. Мы придерживаемся нашего заявления, обнародованного в понедельник, о том, что рассматриваем дальнейшие последствия», — сообщил он «Интерфаксу».

Также, как передает «Россия 24», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставленные в Крым турбины, ставшие предметом раздора, изготовлены в России.

РБК со ссылкой на собственные источники пишет, что турбины все же были произведены Siemens, но после модернизированы на предприятиях «Ростеха».

«Степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт», — сообщал собеседник РБК. О том же пишет Reuters: по данным агентства только немецкие турбины подходят к уже готовым фундаментам крымских электростанций.

При всем этом немецкие СМИ относятся к иску Siemens со здоровой долей скепсиса, считая, что руководство концерна пытается усидеть на двух стульях — и сохранить рынок сбыта, и не вызвать неудовольствия в Европе из-за нарушения санкционной политики.

Так, Deutsche Welle напоминает, что Джо Кэзер побывал в России всего две недели спустя после присоединения Крыма к России и встретился с Владимиром Путиным.

«Siemens не руководствуется при долгосрочном планировании краткосрочной турбулентностью», — сказал он тогда.

В апреле 2016 года глава российского подразделения компании Дитрих Меллер подтвердил ту же позицию в интервью Russia Today «Мы всегда говорили, что мы выступаем против санкций, за их отмену», — сказал представитель Siemens телеканалу.

Так что нельзя исключать, что сейчас Siemens просто пытается спасти свою репутацию и не вызвать гнев еврочиновников.

«В российском законодательстве действует общий принцип: субъект несет ответственность только за собственные действия, действия другого субъекта частного права он контролировать не может. То есть Siemens не может нести ответственность за то, что "Технопромэкспорт" перепродал турбины, а новый покупатель поставил их туда, куда Siemens просила их не поставлять. В официальных сообщениях Siemens как раз подчеркивает, что турбины были поставлены в Крым "без ее воли".

Так обходятся санкции не только в России: в мире нет юридических механизмов, которые ограничили бы распространение какого-то оборудования. Если все же дойдет до расследования, — в худшем случае Siemens в Европе просто пожурят и предложат впредь тщательнее контролировать деятельность аффилированных структур.

Ни Еврокомиссия, ни Берлин еще ни разу не штрафовали европейские компании за нарушение санкций, тем более что в данном случае сам факт нарушения, несмотря на наличие признаков, установить будет сложно», — пишет обозреватель News Front Юлия Витязева.