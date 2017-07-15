Одной из главных новостей недели, связанных с темой «вмешательства Кремля» в процесс выборов президента США, стало известие о встрече российского адвоката Натали Весельницкой и Дональда Трампа-младшего. Факт встречи был воспринят как подтверждение теории о том, что российское правительство пыталось повлиять на результаты избирательной кампании, поддерживая кандидата-миллионера.

Однако, сама Весельницкая рассказал в интервью The Wall Street Journal о встрече с сыном Трампа. По ее словам, она назначила ее, чтобы рассказать о деятельности компании Ziff Brothers Investments Уильяма Браудера, уклонявшейся от выплаты налогов в России и направлявшей нелегальные транши в штаб кандидата в президенты Хилари Клинтон в 2016 году.

«Во время встречи как на словах, так и в приготовленных письменных материалах я пыталась рассказать Дональду Трампу-младшему о том, что я лично узнала [по итогам расследования деятельности компании Браудера]», — сказала она в интервью изданию.

По ее словам, она не пыталась вести разговор в сторону Клинтон и не хотела очернять ее, темой для разговора, как планировала юрист, был «акт Магнитского», принятый после смерти Сергея Магнитского, который работал на Уильяма Браудера. Наталья Весельницкая пояснила журналистам, что встречу ей помогли организовать российские бизнесмены — владельцы Crocus Group Араса и Эмин Агаларовы с помощью PR-менеджера Роба Голдстоуна. Но категорически отвергла обвинения в том, что рандеву состоялось по просьбе Генпрокуратуры РФ и главы ведомства Юрия Чайки.

Также в американских СМИ появилась информация о том, что Наталья Весельницкая попала в США без визы.

«Министерство юстиции еще во время президентства Барака Обамы допустило ее в Соединенные Штаты под предлогом "чрезвычайных обстоятельств". Это было сделано, чтобы Весельницкая могла защищать своего клиента — российского бизнесмена Дениса Кацыва, возглавляющего группу компаний Prevezon Holding», — пишет издание The Hill.

При этом ее пребывание в стране нельзя назвать нелегальным.

«Весельницкой несколько раз выдавали временное разрешение на въезд и пребывание в США в период между 2015 и 2016 годами», — сообщил телеканалу Fox News представитель министерства национальной безопасности США.

Интересно, что на встрече был и еще один участник: помимо Весельницкой, Трампа-младшего, тогдашнего начальника предвыборного штаба миллиардера Пола Манафорта и зятя кандидата Джареда Кушнера.

Как сообщал NBC News, им стал некий мужчина, который эмигрировал из России в США, получив второе гражданство, но до этого работал в спецслужбах СССР. Имени его телеканал не называет, но утверждает, что «мистер Х» продолжает поддерживать связь с российской контрразведкой. Сама Весельницкая признала, что ее действительно сопровождал мужчина, но отказалась называть его имя.

Впрочем, это имя вскоре стало известно. «Мистером Х» оказался Ринат Ахметшин, который действительно эмигрировал в США и действительно был советским офицером.

Правда, сам он неоднократно опровергал данные о том, что сотрудничает со спецслужбами РФ, отмечая, что если он родился в России, то это еще не значит, что он «агент Кремля».

«Не думал, что это так уж важно, если честно», — сказал Ахметшин агентству Associated Press, заметив, что ждал от встречи с Трампом-младшим «более серьезной дискуссии».