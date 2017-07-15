Американские СМИ оживленно обсуждают встречу президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, состоявшуюся в четверг. Авторы, прежде всего, отмечают доброжелательность этой встречи, контрастирующую с более ранними переговорами между Макроном и Трампом. Также некоторые уделяют особое внимание репликам Трампа о том, что он, может быть, пересмотрит отказ США от участия в парижском климатическом соглашении.

Это была уже четвертая встреча Трампа с Макроном, с тех пор как Макрона избрали президентом, пишет Bloomberg. Прежние встречи омрачались конфронтацией по поводу климатической повестки. Макрон также давал понять, что ему не нравится изоляционистская политика Трампа. Нынешняя встреча отличалась тем, что обе стороны подчеркивали точки пересечения их интересов в самых разных сферах, начиная торговлей и заканчивая борьбой с терроризмом.

Bloomberg также подчеркивает, что Трамп по итогам встречи с Макроном намекнул на возможное смягчение своей позиции в отношении изменения климата. О том, что США не будут участвовать в парижском климатическом соглашении, Трамп заявил вскоре после французских выборов. Он мотивировал это тем, что представляет интересы «Питтсбурга, а не Парижа». Теперь он, не обещая ничего определенного, заметил, что здесь есть простор для изменений.

Питтсбург. Промышленный район / pixabay.com

Wall Street Journal тоже указывает на то, что оба лидера в этот раз предпочли сделать акцент на конструктивном взаимодействии. Это было значимым жестом, сигнализирующим о готовности оставить в стороне разногласия, которые преобладали во время саммита G20, проходившего на прошлой неделе. Также WSJ отмечает, что намеки Трампа на возможность смягчения позиции по климатической политике были восприняты французским руководством как знак примирения.

На самом деле Трамп еще в начале июня говорил о возможной перемене отношения к парижскому соглашению, напоминает WSJ. Речь шла о том, что он всегда открыт переговорам, а их исход зависит от условий потенциальной сделки. Но на том этапе эта тема ни у кого большого энтузиазма не вызвала. Сейчас оговорка насчет климата кажется некоторым наблюдателям многообещающей, в частности, из-за того, что Трамп не добавил к ней своей обычной присказки о том, что США систематически участвуют в международных сделках в ущерб себе.

CNN ядовито пишет, что Макрон освоил удобный способ влиять на Трампа – для этого он использует грубую лесть. Макрон в этом не одинок – до него аналогичный подход использовала Саудовская Аравия, организовавшая Трампу пышный прием и получившая на выходе дипломатически благоприятный результат. Также с большими торжествами Трампа встречали в Польше, и там ему тоже, по его словам, понравилось.

Д.Трамп и А.Дуда / Kancelaria Prezydenta RP / KRZYSZTOF SITKOWSKI

В другом материале CNN, впрочем, допускает, что у Трампа могли быть и другие стимулы к тому, чтобы наладить диалог с Макроном. Визит Трампа во Францию пришелся на тот момент, когда в США разгорелся очередной скандал, поводом к которому стало обсуждение прошлогодней встречи Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом. Конструктивный тон диалога с Макроном стал плодотворной темой для медийного обсуждения, за счет чего интерес к спекуляциям по поводу прошлогодних событий несколько спал.