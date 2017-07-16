Упраздненный полет

Минтранс РФ упразднил четыре рейса авиакомпании Georgian Airways по направлению Тбилиси — Москва. Эти действия в ведомстве назвали «ответной зеркальной мерой»: Грузия с мая ограничивает полеты «Уральских авиалиний» из нового международного аэропорта «Жуковский» в Тбилиси. Перевозчик заявил, что разногласия появились из-за того, что грузинская сторона считает аэропорт «Жуковский» московским. Другой причиной было названо то, что переговоров между авиакомпаниями двух стран относительно аэропорта не было. В Минтрансе выразили надежду, что ситуация с Georgian Airways решится в течение недели.

«Решаться [ситуация с Georgian Airways] будет позитивно», — заявил российский министр транспорта Максим Соколов, его слова цитирует ТАСС. «Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы с нашими грузинскими коллегами будут решены», — добавил министр, пояснив, что под этим он подразумевает то, что «они [власти Грузии] будут исполнять те обязательства, которые сегодня предусмотрены соглашением о воздушном сообщении, а мы, соответственно, со своей стороны также примем необходимые меры».



В минувшую пятницу в российском министерстве ограничении полетов для грузинской авиакомпании из Тбилиси в Москву назвали «ответной зеркальной мерой». С мая, как пояснили в Минтрансе, Тбилиси не разрешает российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса из аэропорта в Жуковском в столицу Грузии с летнего расписания. «Грузинские авиавласти должны выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать "Уральским авиалиниям" разрешения на эти полеты», — подчеркнули в российском министерстве.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в 2008 году после вооруженного конфликта в Южной Осетии. Однако позже, в 2010 году, чартерные рейсы возобновили. Из России в Грузию начали летать авиакомпании «Сибирь» и «Уральские авиалинии», из Грузии — Georgian Airways.

О полном возобновлении регулярного авиасообщения (на паритетной основе — по 14 в неделю) между двумя странами Россия и Грузия объявили только 15 сентября 2014 года. С октября того же года компания «Аэрофлот» стала совершать полеты в Тбилиси. Но спустя месяц, в конце ноября, стало известно о том, что грузинские авиационные власти решили ограничить количество российских авиаперевозчиков из Москвы в Тбилиси.

Директор Агентства гражданской авиации Грузии Гурам Джалагония тогда заявлял, что Тбилиси может отказать в совершении полетов в столицу Грузии авиакомпании «Трансаэро» (авиакомпания прекратила свою операционную деятельность в октябре 2015 года, - прим.ред.) Джалагония пояснял, что если авиационные власти Грузии допустят к полетам все желающие российские авиакомпании, это может привести к закрытию Georgian Airways. Это тогда он назвал «главной причиной» подобных инициатив грузинской стороны.

В свою очередь, вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Георгий Квирикашвили заявлял, что требование Georgian Airways о сокращении количества прямых регулярных рейсов между столицами двух стран носит провокационный характер, считает вице-премьер Грузии. Он подчеркивал, что никому не будет позволено разговаривать с государством «на таком языке».

«Видимо, компания Georgian Airways хочет путем искусственного сокращения полетов сохранить неадекватно высокие цены на билеты, что входит в противоречие с нашим не менее важным приоритетом, связанным с развитием в стране туризма», — цитирует ТАСС вице-премьера Грузии.

Важно, чтобы около 1 млн проживающих в России граждан Грузии могли приобретать билеты по доступной цене и иметь постоянную связь со своими семьями и страной, отмечал Квирикашвили.