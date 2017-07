Накануне стало известно о взломе ящика Gmail, принадлежащего высокопоставленному сотруднику американского Госдепа. Об этом сообщило издание Foreign Policy, в редакцию которого поступил «слив» от неизвестного интернет-злоумышленника, представившегося Джонни Волкером. Аноним выслал журналистам переписку американца за два года — это больше двух тысяч писем. «Здесь данные, которые проливают свет на то, кто ответственен за формирование повестки в СМИ во многих странах мира, в особенности там, где ситуация небезопасна», — приводит издание слова хакера.

Редакция не стала обнародовать имя пострадавшего чиновника Госдепа, однако указала, что этот специалист работает в отделе разведки и считается одним из самых сведущих в вопросах взаимоотношений с Россией. Также журналисты указали, что источник слива и, соответственно, взломщик почты может быть из РФ. В свою очередь, «Коммерсант» провел расследование и выяснил, что жертвой хакера мог стать глава подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Роберт Отто. «Корреспондент «Ъ» потратил несколько часов, чтобы найти этот сайт [некий крымский портал, который первым сообщил о взломе] или любую другую информацию о данном взломе в русскоязычном сегменте интернета, однако безрезультатно. Но найдя список сотрудников Бюро разведки и исследований Госдепа (их имена есть в телефонном справочнике на сайте ведомства) и «пробивая» их один за другим, «Ъ» удалось обнаружить ссылку на нужный архив. Она была прикреплена к письму на английском языке, опубликованному кем-то 10 июля на ресурсе Pastebin (используется для публикации фрагментов текста)», — поделились в «Коммерсанте» о методах поиска чиновника из Госдепа.

«Ъ» сообщает, что в переписке, размещенной на файлообменнике, было множество ссылок, которые рассылал Отто своим коллегам и друзьям. И многие из них ведут на материалы российских СМИ — «Новой газеты», The New Times, «Слона», «Ведомостей», РБК, «Коммерсанта», «Эха Москвы», «Медузы», The Insider. При этом г-на Отто, судя по всему, интересовали самые разные аспекты российской жизни, и деятельность ОНФ, и забастовки дальнобойщиков из-за введения системы «Платон», и кадровые перестановки в администрации президента и в ФСБ.

Представители Государственного департамента США заявили, что знают о повышенном внимании взломщиков к почте американских чиновников, но не уточнили, кого готовы обвинить во взломе ящика Отто, если предположение «Ъ» оказалось верным.

Сообщение о том, что российские хакеры вновь активизировались, не первое за последние дни. Ранее британские СМИ обвинили интернет-злоумышленников из РФ в том, что именно они атаковали систему энергоснабжения в Ирландии. «Хакеры, поддерживаемые российским правительством, атаковали энергетические сети, управляющие национальной сетью в некоторых частях Великобритании. Они намеревались внедриться в системы управления, чтобы обесточить часть региона», — написало издание The Times.

Многие эксперты, впрочем, со скепсисом относятся к каждому новому заявлению об атаках со стороны якобы поддерживаемых Кремлем хакерах. «В США сегодня существует только одна трактовка кибербезопасности — никого не интересуют реальные проблемы, все внимание сосредоточено только на «российском вмешательстве» в выборы путем хакерских атак. Они связали эту повестку с угрозами институтам национальной демократии и, вероятно, добивались, чтобы Россия официально признала свою причастность», — ранее заявил в интервью Russia Today главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.