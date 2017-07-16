Владимиру Толоконникову было 74 года. Он скончался в Москве минувшей ночью. Об этом сообщили его коллеги по театру Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал актер. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра», — сказала РИА Новости сотрудница театра.

Телеграм-канал Mash уточняет, что Владимир Толоконников умер в своей постели во сне от остановки сердца. Рядом с ним находилась сиделка. Отмечается, что состояние здоровья артиста ухудшилось из-за запоздалого лечения нескольких болезней, а сам он долгое время отказывался проходить обследования.

Прошлым летом Толоконников во время гастролей по Казахстану был госпитализирован — тогда ему потребовалась помощь врачей из-за целого ряда причин. «И сердце, и легкие, у него бронхит; сложный перелет сказался и на здоровье в целом, — говорили тогда врачи. — Он же рвется в бой. Чувствует ответственность перед зрителем. Говорит, что сцена лечит, и если бы его отпустили, то он давно бы уже выздоровел. Тем не менее, в театре сегодня будет дежурить врач. Мы надеемся, что исход спектакля будет благополучным».

В свою очередь, «Московский комсомолец» пишет, что актер находился под наблюдением врачей. Информацию об этом подтверждают и в театре имени Лермонтова, где сообщили, что Толоконников тяжело болел в последнее время. «Трудно поверить, что мы, коллеги и товарищи Владимира Алексеевича, больше никогда не услышим за кулисами, в гримерках его характерного смеха, шуточек, анекдотов», — сказано на странице театра в Facebook.

Несмотря на болезнь, Толоконников продолжал участвовать в постановках и съемках. В Москву он приехал из Геленджика, где как раз участвовал в создании фильма. «Накануне он хорошо себя чувствовал, даже «снимался в кино «СуперБобровы-2», а в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — рассказали «Интерфаксу» друзья семьи актера.

По данным «Интерфакса», отпевание пройдет в Сретенском монастыре, актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. В 1973 году закончил актерский факультет Ярославского театрального училища. За свою жизнь снялся более чем в 60 фильмах и сериалах. Но всероссийскую и всесоюзную известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце» Владимира Бортко по одноименной повести Михаила Булгакова. За эту роль актер был награжден государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых. «Лучшее, что я сделал в кино – это, конечно, «Собачье сердце». Он там был, мягко говоря, одним из составных успехов, если не самым главным. Но не в этом дело. Он был замечательным человеком. Вот это самое главное, главнее, чем все остальное. Поэтому я глубоко скорблю», — приводит РенТВ слова режиссера Владимира Бортко.

Кроме того, известность Толоконникову уже в новом веке принесла роль старика Хоттабыча в фильме 2006 года года. За нее он получил кинонаграду MTV-2007 в номинации «Лучшая комедийная роль». В 2009 году актер получил Российский орден дружбы.