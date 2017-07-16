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16 июля 2017, 15:01
Катерина Норсеева

«Мы отрежем головы этим предателям»

Турецкие военные во время переворота
Турецкие военные во время переворота
фото: ‏@SJJargalsaikhan в Twitter

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Анкаре и Стамбуле турецкие военные попытались устроить государственный переворот и отстранить президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Мятеж провалился. За одну ночь в Турции погибли две с половиной сотни человек, еще больше двух тысяч получили ранения, но последствий у неудавшегося путча было куда больше. Уже после по всей стране прокатилась волна арестов — в тюрьмах оказались около 50 тысяч человек, должностей в государственных учреждениях — школах, судах, университетах, полиции — лишились порядка 110 тысяч человек. Увольнения продолжаются и сейчас. 

Накануне годовщины мятежа власти Турции опубликовали очередной кадровый указ — согласно документы с госслужбы были уволены 7395 человек за «связи с террористическими организациями и группировками, действующими против национальной безопасности». Тот же документ восстановил в должностях 313 ранее уволенных, передает Assoсiated Press

Сейчас в Турции продолжает действовать режим ЧП, официально введенный турецкими властями после путча. «На политическом уровне наиболее очевидным результатом ЧП стала полученная Эрдоганом возможность издавать законы в обход парламента — в виде президентских указов. Этой возможностью он воспользовался до сегодняшнего дня уже 24 раза. Турецкая оппозиция считает такую практику президентских указов недемократической и разрушающей саму суть парламентаризма», — пишет Deutche Welle

Сегодня же в городах Турции прошли массовые мероприятия, посвященные годовщине переворота. «Тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля», — сообщает из Анкары корреспондент РИА Новости

Прошли митинги и в Стамбуле, куда прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после окончания заседания меджлиса — до второго города страны он добирался на самолете в сопровождении истребителей. Эрдоган, как сообщает The Washington Post, открыл мемориал погибшим 15 июля 2016 года в Стамбуле. Он выступил на митинге на мосту через Босфор, где год назад произошли ожесточенные столкновения между мятежниками и гражданским населением. «У людей той ночью не было оружия, у них было знамя и, что более важно, у них была вера. Никто из тех, кто предал народ, не останется безнаказанным», — передает слова президента Турции BBC.

СМИ обращают внимание на то, что во время церемонии Эрдоган призвал «отрезать головы» мятежникам, несмотря на то, что ранее премьер Турции Бинали Йелдырым обещал, что даже если смертная казнь в стране будет восстановлена, применять эту меру наказания к путчистам не станут. 

К тем, кто не мог услышать выступление президента вживую, глава государства обратился через сотовые телефоны. «Абонентам сотовой связи в Турции пришлось в обязательном порядке прослушать обращение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Запись автоматически включалась после набора номера», — сообщает «Медуза». «Как президент я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия», — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone, уточняет текст сообщения «Правда.ru». 

Напомним, что правительство Турции считает инициатором и организатором мятежа исламского проповедника Фетхуллу Гюлена, который с 1999 года проживает в США. Правительство Эрдогана требует экстрадиции Гюлена, однако за год переговоры ни к чему не привели. Сам проповедник утверждает, что не имеет отношения к путчу, а вина его не доказана. Если же это произойдет, он вернется по собственной воле и сдастся властям Турции, сообщает BBC

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