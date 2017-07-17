Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 июля 2017, понедельник, 20:49
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

В КГИ отметили популярность тем референдумов на фоне предстоящих выборов – в том числе и в Приангарье
Россия заключила более 600 концессионных соглашений в сфере ЖКХ
Путин поручил Куйвашеву проверить «борзоту» и хамство нижнетагильского завода
В Тюменской области продолжают искать женщину, пропавшую в мае
За езду по купленным правам тюменец может сесть на полгода
В аварии на улице Пермякова в Тюмени пострадал ребенок
В Тюмени ищут водителя маршрутки, в которой упала пенсионерка
Тюменец прописал в своей квартире 75 мигрантов
Чья кухня лучше? Проголосуй за самый интересный проект!
Жители Тюменской области обчистили «ювелирку» в Каргаполье почти на семь миллионов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
17 июля 2017, 19:11
«АвтоВАЗ»
Симон Жаворонков

Неочевидные сокращения на «АвтоВАЗе»

Михаил Бабич, полпред президента в ПФО в цехе АвтоВАЗа
Михаил Бабич, полпред президента в ПФО в цехе АвтоВАЗа
ladaxcode.net

Компания «АвтоВАЗ» подтвердила планы по сокращению 740 сотрудников, которые не заняты в производстве. Ранее полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по развитию АвтоВАЗа заявил, что предприятие планирует сократить 6 тысяч человек в 2017 году.

В пресс-релизе, который «АвтоВАЗ» разослал в информационные агентства в понедельник, говорится, что «В настоящее время у компании нет планов по увеличению данного числа (сокращаемых) сотрудников».

Для сотрудников завода, не занятых в основном производстве, организуются рабочие места в Индустриальном парке «АвтоВАЗа». По информации концерна, на данный момент в его штат перевели порядка 800 человек. Кроме того, на предприятии идет прием новых специалистов: «за последние годы» на производственную линию B0, на которой делают Largus и XRay, были приняты 150 рабочих. До конца года компания планирует принять на работу еще 180 инженеров.

Ранее в понедельник на совещании по развитию «АвтоВАЗа» полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что компания только в 2017 году планирует сократить 6 тысяч человек. Также чиновник добавил, что в 2018 году автоконцерн сократит еще 2,2 тысячи человек. То есть всего, по словам Бабича, менее чем за два года планируется сократить более 20% сотрудников.

 
Стенд с автомобилями Лада / ladaxcode.net

Пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в разговоре с РБК признал, что сейчас из-за рыночной конъюнктуры штат завода объективно превышает потребности, поэтому предприятие ищет варианты устроить людей на других предприятиях группы. По его словам, речи об увольнении 8 тысяч сотрудников не идет, но по планам компании с основного производства планируется сократить «несколько тысяч» человек. Точной цифры он не назвал, добавив, что будет уволено «столько сотрудников, сколько будет организовано новых рабочих мест» (на других предприятиях группы).

По словам руководителя первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергея Зайцева, уведомлений о новых сокращениях профсоюз не получал. Последнее уведомление о сокращении профсоюз получил в феврале, там речь идет о 740 сотрудниках. При этом, по словам Зайцева, с автоконцерном заключены договоренности о создании новых рабочих мест. Сейчас есть порядка двух тысяч вакансий в дочерних предприятиях в Тольятти и соседних городах. Еще около трехсот рабочих мест свободны в индустриальном парке.

Напомним, в последний раз сокращения на «АвтоВАЗе» прошли в 2016 году, тогда персонал компании сократили на 9,7%, до 43,3 тысяч человек. В феврале 2017 года компания заявила о планах по сокращению 740 сотрудников, то есть менее 2% общей численности персонала. Согласно отчету «АвтоВАЗа», по итогам первого квартала численность сотрудников составила 39,7 тысяч человек.

При этом нельзя сказать, что у «АвтоВАЗа» плохие показатели. По данным самой компании, в первой половине 2017 года в России было продано 140,2 тысяч автомобилей Lada, что на 12,8% превышает показатель первой половины 2016 года. Только в июне в России было продано 27,4 тысяч автомобилей Lada, при этом лидерами продаж стали Lada Granta (8552 шт.) и Lada Vesta (6609 шт.).

Растут даже продажи автомобилей в странах Евросоюза. За первые шесть месяцев 2017 года в ЕС было продано примерно 2,5 тысяч новых автомобилей марки Lada, что на 31,7% превышает показатель за тот же период 2016 года.

 
Центр продаж ВАЗ в Германии / autostat.ru

Но финансовые показатели компании пока не выправились. В июне было принято решение из-за убытка не выплачивать дивиденды за 2016 год акционерам «АвтоВАЗа». Дивиденды не выплачиваются с 2008 года. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года хоть и снизился на 39,3%, но составил 44,8 млрд рублей или 15,53 рубля на акцию.

Государство, в свою очередь, старается поддерживать отечественных автопроизводителей. Согласно недавно принятой программе льготного кредитования, субсидии получат россияне, которые покупают свой автомобиль впервые, а также семьи, в которых есть по крайней мере двое детей. Всего на программу выделяется 3,75 млрд рублей, планируется, что со скидкой будет продано не менее 58 350 автомобилей — то есть в среднем каждый получатель субсидии получит скидку на 65 тысяч рублей.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Сбербанк
Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков
Фрагменты MH17
СБУ опубликовала переговоры причастных к крушению MH17 боевиков
Флаг Турции
Турция запретила въезд 4 тысячам россиян по подозрению в связях с ИГ
Торговля алкоголем
Минздрав объяснил предложение запретить продажу алкоголя по выходным
ФСИН России
ФСИН попросила продлить испытательный срок Алексею Навальному
20:43 Экс-глава ГУ МВД по СЗФО получил семь лет колонии
20:22 Россия сняла ограничения на полеты в Москву «Грузинских авиалиний»
20:03 Думе предложили приравнять наказания за принуждение к суициду и за убийство
19:41 В Турции вновь на три месяца продлили режим ЧП
19:23 WADA признала готовность РУСАДА снова проводить допинг-тестирование

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Николай Миклухо-Маклай
Николай Николаевич Миклухо-Маклай
17 июля 1846 года родился Николай Миклухо-Маклай, этнограф и путешественник.
18:55 В АРБ отвергли обвинения вышедших из ассоциации крупнейших банков
18:46 Глава ФоРГО прокомментировал сообщения об участии в поисках образа будущего
18:27 IBM назвала свой новый мейнфрейм прорывом в сфере кибербезопасности
18:13 Кормящая детеныша леопарда львица была замечена в Танзании
18:06 В правительстве Калмыкии опровергли слухи об отставке главы региона
17:50 Певицу Тамару Миансарову похоронили на Троекуровском кладбище
17:38 Поклонская насчитала более 40 тысяч оскорбленных фильмом «Матильда»
17:18 Крупнейшие банки заявили о выходе из Ассоциации российских банков
16:59 ЕС предоставил Украине торговые преференции на три года
16:27 Дворкович поручил губернаторам развивать инфраструктуру для электромобилей
16:18 В результате реставрации речной бог Микеланджело побелел
16:01 Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру разобраться с «многомилионной» свадьбой дочери судьи на Кубани
15:37 Серверы правительства Севастополя справились с атакой вируса Petya
15:20 ФАС дала «большой четверке» операторов две недели на отмену внутреннего роуминга
15:11 Лавров назвал «грабежом» условия США для возврата России дипсобственности
14:54 Песков призвал не считать встречу Путина со школьниками предвыборным ходом
14:50 Остатки римского дома с мозаикой найдены во французском городе Ош
14:40 Кремль потребовал от США вернуть дипсобственность без каких-либо условий
14:21 ФСИН попросила продлить испытательный срок Алексею Навальному
14:04 Песков прокомментировал обещание Кадырова «поставить раком» весь мир
13:56 В Кремле обратили внимание на новость о свадьбе дочери судьи за 2 млн долларов
13:34 СБУ опубликовала переговоры причастных к крушению MH17 боевиков
13:20 Любови Глебовой прочат новое назначение
13:13 Турция запретила въезд 4 тысячам россиян по подозрению в связях с ИГ
12:53 Ловец покемонов Соколовский перешел на криптовалюту после блокировки счетов
12:40 «Роскомсвобода» запустила проект по продаже VPN-сервисов
12:23 Минздрав объяснил предложение запретить продажу алкоголя по выходным
12:09 Евродепутат направила в ЕС запрос в связи с отказом выдавать визы жителям Крыма
12:05 Экспертиза «Полит.ру» – о решении КС РФ по исправлениям в судебных протоколах
11:47 СМИ сообщили о шести фигурантах по делу «Шалтая-Болтая»
11:32 Истребители НАТО поднимались для сопровождения российских самолетов над Балтикой
11:17 Строители объявили о готовности 55% моста через Керченский пролив
10:54 Путин сделал Росгвардию стратегическим предприятием
10:40 ВЦИОМ рассказал про главные страхи опрошенных россиян
10:25 Июньские акции протеста не добавили Навальному известности
10:05 НПФ предложили пустить на пенсии средства ФНБ и доходы госкомпаний
09:49 Умер лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» Мартин Ландау‍
09:40 В Китае решили запретить Винни Пуха за схожесть с Си Цзиньпином
09:34 СМИ рассказали о трудностях с поиском образа будущего для кампании Путина
09:13 СМИ обвинили ОАЭ в хакерской атаке на Катар
08:57 1,5 тысячи домов могут войти в программу реновации в Москве без голосования
08:42 В Минздраве предложили запретить продажу спиртного в выходные дни
08:29 Умер режиссер Джордж Ромеро
08:14 Медведев утвердил изменения ПДД
07:59 В Белом доме назвали условие возвращения дипсобственности РФ
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.