Компания «АвтоВАЗ» подтвердила планы по сокращению 740 сотрудников, которые не заняты в производстве. Ранее полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по развитию АвтоВАЗа заявил, что предприятие планирует сократить 6 тысяч человек в 2017 году.

В пресс-релизе, который «АвтоВАЗ» разослал в информационные агентства в понедельник, говорится, что «В настоящее время у компании нет планов по увеличению данного числа (сокращаемых) сотрудников».

Для сотрудников завода, не занятых в основном производстве, организуются рабочие места в Индустриальном парке «АвтоВАЗа». По информации концерна, на данный момент в его штат перевели порядка 800 человек. Кроме того, на предприятии идет прием новых специалистов: «за последние годы» на производственную линию B0, на которой делают Largus и XRay, были приняты 150 рабочих. До конца года компания планирует принять на работу еще 180 инженеров.

Ранее в понедельник на совещании по развитию «АвтоВАЗа» полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что компания только в 2017 году планирует сократить 6 тысяч человек. Также чиновник добавил, что в 2018 году автоконцерн сократит еще 2,2 тысячи человек. То есть всего, по словам Бабича, менее чем за два года планируется сократить более 20% сотрудников.

Стенд с автомобилями Лада / ladaxcode.net

Пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский в разговоре с РБК признал, что сейчас из-за рыночной конъюнктуры штат завода объективно превышает потребности, поэтому предприятие ищет варианты устроить людей на других предприятиях группы. По его словам, речи об увольнении 8 тысяч сотрудников не идет, но по планам компании с основного производства планируется сократить «несколько тысяч» человек. Точной цифры он не назвал, добавив, что будет уволено «столько сотрудников, сколько будет организовано новых рабочих мест» (на других предприятиях группы).

По словам руководителя первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергея Зайцева, уведомлений о новых сокращениях профсоюз не получал. Последнее уведомление о сокращении профсоюз получил в феврале, там речь идет о 740 сотрудниках. При этом, по словам Зайцева, с автоконцерном заключены договоренности о создании новых рабочих мест. Сейчас есть порядка двух тысяч вакансий в дочерних предприятиях в Тольятти и соседних городах. Еще около трехсот рабочих мест свободны в индустриальном парке.

Напомним, в последний раз сокращения на «АвтоВАЗе» прошли в 2016 году, тогда персонал компании сократили на 9,7%, до 43,3 тысяч человек. В феврале 2017 года компания заявила о планах по сокращению 740 сотрудников, то есть менее 2% общей численности персонала. Согласно отчету «АвтоВАЗа», по итогам первого квартала численность сотрудников составила 39,7 тысяч человек.

При этом нельзя сказать, что у «АвтоВАЗа» плохие показатели. По данным самой компании, в первой половине 2017 года в России было продано 140,2 тысяч автомобилей Lada, что на 12,8% превышает показатель первой половины 2016 года. Только в июне в России было продано 27,4 тысяч автомобилей Lada, при этом лидерами продаж стали Lada Granta (8552 шт.) и Lada Vesta (6609 шт.).

Растут даже продажи автомобилей в странах Евросоюза. За первые шесть месяцев 2017 года в ЕС было продано примерно 2,5 тысяч новых автомобилей марки Lada, что на 31,7% превышает показатель за тот же период 2016 года.

Центр продаж ВАЗ в Германии / autostat.ru

Но финансовые показатели компании пока не выправились. В июне было принято решение из-за убытка не выплачивать дивиденды за 2016 год акционерам «АвтоВАЗа». Дивиденды не выплачиваются с 2008 года. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2016 года хоть и снизился на 39,3%, но составил 44,8 млрд рублей или 15,53 рубля на акцию.

Государство, в свою очередь, старается поддерживать отечественных автопроизводителей. Согласно недавно принятой программе льготного кредитования, субсидии получат россияне, которые покупают свой автомобиль впервые, а также семьи, в которых есть по крайней мере двое детей. Всего на программу выделяется 3,75 млрд рублей, планируется, что со скидкой будет продано не менее 58 350 автомобилей — то есть в среднем каждый получатель субсидии получит скидку на 65 тысяч рублей.