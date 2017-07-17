Постпред Бразилии при МАГАТЭ: Мы с большим интересом относимся к идее создания эффективной системы транспортировки электроэнергии в отдаленные территории нашей страны

Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод – Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации - дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

Марсель Биато, постоянный представитель Бразилии при МАГАТЭ:

Я работаю представителем в Вене меньше года и решил, что было бы очень полезно получить больше информации о российском опыте в тех областях, которые представляют интерес для моей страны и в целом для МАГАТЭ.

То, что мы смогли в ходе технического визита близко и в очень интенсивном режиме познакомиться (с российскими ядерными технологиями), - это показатель прозрачности и открытости, которые очень важны для повышения доверия атомной отрасли где бы то ни было. Так что я очень ценю это приглашение, и тот факт, что число представителей разных стран, принимающих участие в технических турах, растет, говорит о том, насколько это важное мероприятие.

Если говорить о плавучих атомных энергоблоках, я бы хотел отметить, что Бразилия, будучи тропической страной, а не страной с умеренным климатом, сталкивается с теми же логистическими проблемами, что и Россия. У нас очень большие расстояния, зачастую дороги пролегают через малонаселенные территории, а это означает наличие определенных логистических проблем в энергоснабжении и стимулировании развития отдаленных территорий. Таким образом, мы с большим интересом относимся к идее создания эффективной системы транспортировки электроэнергии в отдаленные территории нашей страны.

Очевидно, что то, что Россия делает сейчас – это очень инновационно и креативно, и, конечно, вызывает большое количество вопросов и ставит определенные вызовы.

Очевидно, что в связи с развитием проекта ПАТЭС возникают вопросы, связанные с оценкой безопасности и эффективности, и мы будем очень внимательно наблюдать за развитием проекта, так как он представляет для нас большой интерес.