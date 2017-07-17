Постпред Филиппин при международных организациях в Вене: Мы на Филиппинах очень активно рассматриваем вопрос включения атомной энергетики в наш энергобаланс

Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод – Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации - дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

Мария Зенеида Ангара Коллинсон, постоянный представитель Филиппин при международных организациях в Вене:

Я нахожусь под очень большим впечатлением от передовой технологии, которую нам продемонстрировали в ходе технического тура. На Росатоме и на городе Санкт-Петербурге лежит огромная ответственность, чтобы гарантировать, что эта передовая технология не только приносила пользу населению России и вообще людям во всем мире, но и обеспечивала безопасность, потому что иногда между прогрессом и безопасностью возникает нечто вроде торга. Однако они не должны быть взаимоисключающими, прогресс и безопасность могут идти рука об руку. И если Росатом сможет это обеспечить, то он будет мировым лидером во многих областях.

Мы на Филиппинах очень активно рассматриваем вопрос о том, чтобы включить атомную энергетику в наш энергобаланс. Поскольку Филиппины являются архипелагом и состоят из множества островов, возможно, плавучая атомная станция могла бы стать решением, которое позволило бы развивать и индустриализировать отдаленные острова, принадлежащие Филиппинам.