Иногда почему-то считается, что вся российская политическая система управляется из единого центра — если придерживаться этой логики, то, конечно, неважно, кто и когда вносит законы. Но если предположить, что различные институты власти все-таки имеют некоторую самостоятельность, то важно изучать то, как они себя ведут.

Например, считается, что Государственная Дума в последнее время играет все большую политическую роль. Причины политологи называют самые разнообразные: от Вячеслава Володина на посту спикера до способа формирования нижней палаты парламента (теперь половина депутатов избирается в одномандатных округах). Как бы то ни было, седьмая Дума уже не считается «бешеным принтером», хотя непопулярных законопроектов рассматривает тоже немало.

Заседание Государственной Думы Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

В предыдущих составах наиболее одиозные законопроекты было принято вносить «представителями всех четырех фракций», в особых случаях — председателями всех фракций, а когда ситуация совсем экстремальная, как с «законом Димы Яковлева», под документом ставили подписи почти все члены Думы.

Сейчас ситуация изленилась. Оказывается, что заметная часть непопулярных законов, внесение которых не может пройти без согласования со спикером, подписывают рядовые депутаты — хотя принцип «межфракционности» и сохранятется.

Депутат Александр Ющенко (слева) Анна Исакова/Фотослужба ГД

Так, например, законопроект о запрете анонимности в мессенджерах внесен тремя депутатами. Его подписали член ЕР, депутат от Калмыкии Марина Мукабенова, член фракции СР Олег Николаев и член КПРФ Александр Ющенко. Причем если Мукабенова и Ющенко являются зампредседателями комитета по информационной политике, то Николаев - член комитета по эконополитике.

Другой законопроект об ограничении свободы в интернете, который запрещает анонимайзеры и VPN, также подписан Александром Ющенко. Помимо него документ подписали член комитета по информполитике, единоросс Максим Кудрявцев, избранный по одномандатному округу в Новосибирске, а также эсер Николай Рыжак, член комитета по безопасности.

Хотя бы из этих двух примеров видно, что спорные законопроекты подписывают представители разных фракций (в данном случае — ЕР, КПРФ и СР), которые, причем, чаще всего, работают в профильных комитетах.

Презентация книги Павла Крашенинникова "Закон и законотворческий процесс" Марат Абулхатин/Фотослужба ГД

Достаточно спорный закон о самозанятых гражданах, который призван вернуть в правовое поле тех, кто работает сам на себя и, зачастую, не платит налогов, в январе внесли на обсуждение Думы два депутата — Павел Крашенинников и Андрей Макаров. Они оба состоят во фракции ЕР и оба возглавляют профильные комитеты: по госстроительству и по бюджету и налогам соответственно. Позже документ подписали еще 22 депутата.

Не исключено, что такой формат внесения свидетельствует о том, что инициатива не политическая, а, скорее, экономическая — известно, что за принятие поправок выступало руководство Минтруда, вполне вероятно, что поправки в Гражданский кодекс были таким образом проведены в обход правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Интересна судьба уже принятого во втором чтении законопроекта о лишении гражданства террористов, в который внесены также пункты о присяге людей, принимающих гражданство России и особом порядке выдачи российских паспортов украинцам.

Выдача российских паспортов. Симферополь, август 2014 rk.gov.ru

Этот документ подписали десять депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех фракций. Пока такой представительный состав авторов за все время работы седьмого созыва встречался всего один раз. Почему именно закон о гражданстве оказался так важен — сложно сказать.

При этом стоит заметить, что пока с момента избрания спикером Вячеслав Володин подписал всего три законопроекта: о гражданстве, поправки в УПК и в закон о статусе депутата.