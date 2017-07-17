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17 июля 2017, 11:22
выборы закон об «иностранных агентах» некоммерческие организации Совет Федерации ЦИК
Александр Верховский, Григорий Мельконьянц

Об «иноагентах» и избирательном процессе

Антон Лопатин, член ЦИК
Антон Лопатин, член ЦИК
www.rcoit.ru

Совет Федерации мог бы помочь Центральной избирательной комиссии в выявлении иностранных агентов, дав соответствующие рекомендации и, возможно, приняв некоторые подзаконные акты. Об этом заявил член ЦИК Антон Лопатин, выступая на на первом заседании экспертной группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«У нас изменилось избирательное законодательство. Это законодательство рассчитано на порядочного избирателя, и нужно понимать, что этим могут воспользоваться эксперты, агенты, которые отрабатывают иностранные капиталы. <...> На мой взгляд, важно этих «иностранных агентов» четко определять. Совет Федерации мог бы нам в этом здорово помочь, [разработать] определенные рекомендации, какие-то подзаконные акты, которыми избирательная комиссия могла бы руководствоваться в своей дальнейшей работе», – цитирует высказывание члена ЦИК информационное агентство ТАСС.

По оценке Лопатина, «иностранные агенты» способны своими действиями, в том числе влиянием на людей в интернете, «дискредитировать весь исбирательный процесс». Как пояснил представитель ЦИК, говоря об иноагентах, он имеет в виду как организации, так и частных лиц. Он также заявил, что многие организации из ранее признанных «иностранными агентами», сейчас нашли форму, в которой юридически не являются «иноагентами», однако их интересы, с его точки зрения, и теперь «могут быть направлены на дискредитацию выборов».

Подобных высказываний и даже появления новых законопроектов в этой области вполне можно было ожидать. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Александр Верховский, руководитель Информационно-аналитического центра «СОВА», комментируя слова представителя ЦИК. 

«На встречах в парламенте, особенно в Совете Федерации говорится много лишнего, но, думаю, я понимаю, о чем на сей раз была речь. Поскольку вся история про «иностранных агентов» придумана про то, что иностранные державы вмешиваются в политику, то вот вам политика. Большей политики, чем выборы, не бывает.

 
Надпись "Иностранный агент"
на стене здания / Василий Шапошников/Коммерсантъ

Поскольку выражение «иностранный агент» до сих пор все-таки применялось  к некоммерческим организациям, а не частным лицам, и никакого законопроекта на этот счет еще нет, пока непонятно, что именно имеется в виду. Но в любом случае не думаю, что они имеют в виду, что какие-то люди на иностранные деньги будут прямо баллотироваться куда-нибудь, потому что это и так прямо запрещено законом. Подозреваю, что они имеют в виду наблюдателей.

Поскольку есть «Голос», который занимается выборами. Ну, а если не «Голос», то еще что-нибудь будет, – за время выборов можно создать и новые юридические лица, которые могут быть или даже не быть связанными с «Голосом», но будут заниматься наблюдением. И, видимо, задача в том, чтобы не допустить даже близко к наблюдению те группы, которые будут обозначены как «иностранные агенты».

Так что здесь есть два подварианта. Первый – следовать точно букве нынешнего закона и считать, что те группы, у которых есть иностранное финансирование, не могут заниматься наблюдением, и быстро записывать их в агенты. Это, я думаю, довольно вероятно. Но можно попытаться это и более расширительно интепретировать. Желание отследить тех «иностранных агентов», которые, как говорит представитель ЦИК, нашли форму, чтобы не считаться иностранными агентами, – это вполне ожидаемое целеполагание, странно было бы, если бы этого не было.

Действительно: допустим, какую-то организацию признали иностранным агентом, а потом те же люди создают другую организацию, и она вроде как не является иностранным агентом (по крайней мере, пока Минюст не успел ее таковым признать) и у нее нет ограничений. Кроме того, чтобы направлять избирателей на выборах, как-то координировать их направление, не нужно вообще никакой организации. И в ЦИК хотят придумать какой-нибудь способ, как сделать это незаконным.

Ну, тут можно пофантазировать, что именно придумают. Может быть, действительно будут признавать агентами частных лиц. Тогда любая группа, куда входит хотя бы одно такое частное лицо, будет рассматриваться уже иначе. Ну, формально группу людей невозможно ничем признать, в том числе и иностранным агентом. Но можно сформулировать какую-нибудь расплывчатую норму на этот счет.

 
Предвыборный плакат / kurer-sreda.ru

Понятно, что осенние выборы в этом отношении не очень важны. А вот ближе к весенним хотят, чтобы все было уже достаточно надежно забетонировано. И, думаю, все эти фантазии – то, что мы слышали в июне, и новое, сегодняшнее – будут воплощаться осенью в новые законопроекты. Сейчас пока что пауза – в июне было уже поздно выдвигать законопроекты, а теперь и вообще все ушли на каникулы. Но, в общем, как можно в предвыборный период не ожидать какого-то прессинга?» – объяснил Александр Верховский. 

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц отчасти согласен с этими выводами.

«Думаю, Антон Игоревич Лопатин говорил отчасти именно то, что, может быть, хотела услышать эта аудитория. И я думаю, что эти очень опасные высказывания могут быть восприняты некоторыми особо озабоченными парламентариями в плане неких происков врагов и переведены в практическую плоскость – то есть, возможно, возникнут какие-то инициативы, законопроекты, начнется еще какая-то активность.

Это притом, что сегодня, на следующий день после его высказывания мы в Центральной избирательной комиссии прекрасно общались с Антоном Игоревичем по поводу работы – QR-кодов на протоколах и так далее, и никаких проблем во взаимодействии не было, мы нормально работали. Так что  могу только догадываться, кого он вчера имел в виду, но думаю, что тут сыграло роль то обстоятельство, что люди в разных аудиториях ведут себя по-разному.

Но я все-таки надеюсь, что эта риторика останется только страшилкой для всех и в практическую плоскость не перейдет. Потому что реальных проблем у нас на выборах хватает, но недостаточно экспертов, которые будут помогать эти проблемы разрешать и улучшать наши выборы. То время, когда во главе ЦИК стоял Чуров и шла огульная война с наблюдателями (по сути, все проблемы, которые есть на выборах, игнорировались, а вместо них говорилось только о каких-то злобных наблюдателях или врагах извне, которые хотят развалить наши выборы), надеюсь, окончательно ушло. И то, что прозвучало, надеюсь, будет только предостережением.

Все приняли это к сведению, но при этом экспертное и наблюдательское сообщество будут продолжать работать, взаимодействовать с Центризбиркомом», – сказал Григорий Мельконьянц. 

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