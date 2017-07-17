У условного предвыборного штаба Владимира Путина пока нет идей насчет того, какой образ будущего может предложить избирателям Владимир Путин во время кампании 2018 года. Как пишет газета «Ведомости», у темы уже сменились несколько кураторов, но работа все равно идет «бурно и сложно», отмечают собеседники издания, близкие к администрации президента. По данной теме прошло уже более десятка совещаний.

Бывший федеральный чиновник рассказал «Ведомостям», что сначала эту тему курировал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Близкий в Кремлю собеседник связывает затруднения при работе над образом будущего с тем, что Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин просто не справился с темой. Ослон же проводит социологические исследования по этой теме, уточнил собеседник. Он добавил, что уже найден новый куратор темы.

Владимир Путин и Сергей Кириенко kremlin.ru

По словам другого собеседника издания, который «близок к Администрации президента», за кампанию в целом отвечает первый замруководителя администрации Сергей Кириенко. По его словам, сейчас образом будущего занимается десяток разных групп, в том числе Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, президент Сбербанка Герман Греф, «все программы несут Кириенко – а закончится все тем, что все, что нужно, выдернут из разных программ и сведут в одну».

Причем разработка данного вопроса, по словам собеседника, может быть бесконечной. «Мир меняется, меняются обстоятельства: когда все начиналось, был "враждебный Обама", затем появился Трамп. Меняется и внутреннее содержание документов. В какой-то момент это остановится, чтобы все превратить в программу», — приводит издание его слова.

Впрочем, образ будущего должен быть готов к концу сентября, уверяет еще один собеседник издания. Хотя формально кампания начнется только в декабре.

Владимир Путин во время рабочей поездки kremlin.ru

В апреле, напомним, «Ведомости» уже писали о том, что образ будущего России станет ключевой темой в президентской кампании. Тогда, впрочем, указывалось, что этой темой скорее заняты структуры, которые так или иначе связаны с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным.

Утверждалось, что Общероссийский гражданский форум (ОГФ), который состоится осенью, будет посвящен теме «Россия будущего». По итогам форума будет написан «наказ» будущему президенту.

До этого Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина собирался провести пять дискуссий на тему «Образ будущего». Первая из них должна была быть посвящена технологиям и прогрессу.

Напомним, президентские выборы должны состояться в России 18 марта 2018 года — в четвертую годовщину присоединения Крыма. Дата была выбрана специально, ранее президентские выборы проходили в начале марта.