Новое назначение

По имеющейся информации, на днях будет объявлено о включении нынешнего руководителя Россотрудничества Любови Глебовой в предвыборную тройку недавнего выдвиженца Владимира Путина Александра Бречалова.

Согласно правилам, претендент на пост руководителя субъекта Российской Федерации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет представителем правительства региона в Совете Федерации.

Следуя логике событий, можно предположить, что после сентябрьских региональных выборов главы Удмуртии Глебовой придется определиться: остаться ли на государственной службе в мало публичной мидовской структуре или пересесть в кресло сенатора под крылом Валентины Матвиенко.

Если по поводу явного усиления предвыборных позиций Бречалова столь серьезным игроком, казалось бы, все понятно. Но вот кому и зачем понабилось переориентировать Глебову с международной на внутриполитическую площадку, требует отдельного разговора.

Вся предыдущая биография нашей визави убедительно подтверждает, что Совет Федерации явно для нее не самоцель, и там она точно ненадолго.

Глебова – из нижегородских. Пожалуй, самое знаковое событие ее молодости - знакомство с Сергеем Кириенко, нынешним Первым заместителем Руководителя Администрации Президента РФ. Ее трудовая биография последние лет этак двадцати пяти при ближайшем рассмотрении неразрывно с ним связанна.

Когда Кириенко назначают Председателем Правительства, Глебова становится его советником, а затем замом в бытность его полпредом Приволжского федерального округа. Именно ей Кириенко поручает заниматься предвыборными региональными кампаниями, и ни одной она не проиграла. И хотя в последствии пути СВК и ЛНГ, казалось бы, расходятся, всем понятно, что она осталась его ближайшим доверенным человеком.

Возможно, что это Кириенко решил усилить свой штаб, и Глебова покинет Россотрудничество?

Вполне. Судя по всему, Глебовой сейчас просто развязывают руки, освобождая от рутинной чиновничьей работы. В преддверии не осенних, а мартовских выборов. Ожидая, что ее опыт объединения и использования интересов разных сторон будет полезен в нынешний ситуации.

Однако не исключено, что идея о перемещении Глебовой принадлежит другому человеку. Речь идет о Вячеславе Володине, нынешнем Председателе Госдумы. В пользу этого довода говорит то, что Бречалов, предвыборную кампанию которого усиливает Глебова, это человек Володина.

Об отношениях, завязавшихся в 2000-х с тогдашним Первым заместителем руководителя Администрации Президента, знают все, как и то, что ее тогда прозвали «волчицей Володина».

Наверное, Володина в Глебовой привлекало ее умение решать нетривиальные9 государственные задачи, мастерски выстраивая диалог с людьми, минимизируя при этом возможные социальные возмущения.

Ей все время поручают участвовать в чувствительных для общества реформах.

Так, в качестве замминистра здравоохранения, она занималась болезненной темой монетизации льгот. Затем четыре года руководит Рособрнадзором, и именно при ней начинаются непростые процессы: введение в штатный режим ЕГЭ и масштабные зачистки так называемых "левых вузов".

Работавшие с Глебовой люди говорят, что она проектный менеджер высочайшего класса.

Последние два с половиной года Любовь Николаевна руководила Россотрудничеством.

Наши собеседники в министерстве, отдавая должное Глебовой, отмечают, что даже при чувствительном сокращении госбюджета и колебании курса валют при ней открылось семь (!) российских центров за границей. Что бы ни говорили, но на фоне беспрецедентного международного политического давления в последние годы именно Россотрудничество стало, пожалуй, главным, а в некоторых случаях – и единственным каналом коммуникации России с другими странами. Каналом, не маркированным (по крайней мере, внешне) ни политикой, ни пропагандой.

МИД весьма высоко оценил заслуги Глебовой. Совсем недавно по результатам ее всего двухлетней работы в системе МИД ей присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ.

Ранг, к которому единицы дипломатов идут десятилетиями.

Ранг, который в России среди женщин имеют только Валентина Матвиенко и Элеонора Митрофанова. Обе – бывшие дипломаты.

Больше того. Занимаясь международными проектами по улучшению имиджа России, Глебова активно двигала идею о необходимости привлечения отечественного бизнеса к продвижению за рубежом государственных интересов.

Это нашло поддержку у вице-премьера Шувалова, курирующего весь внешнеэкономический блок. По итогам доклада Глебовой по этому вопросу на подкомиссии по экономической интеграции Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, дано поручение к осени внести в Правительство проект Концепции гуманитарного сопровождения расширения внешнеэкономического присутствия.

На последнем Петербургском международном экономическом форуме эта тема была широко отмечена, в том числе в докладе Кудрина, руководителя Центра стратегических разработок.

Как видим, к Глебовой явно прислушиваются.

По меньшей мере, 5 человек в системе российской власти (Кириенко, Володин, Матвиенко, Лавров, Шувалов) делают её фигурой вполне устойчивой.

Так где сейчас особенно нужна Любовь Глебова? Кто стоит за ее возможными перемещениями?

Ответы не очевидны, но все вероятно.

Виктор Сергеев