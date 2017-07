«Коммерсантъ» в статье «Разрешай и властвуй» пишет, что Минэкономики начало пересмотр перечней тех, кого, к чему и почему может допускать государство.

«Крым без отдачи»: крымчанам и крымским компаниям спишут долги перед украинскими банками.

«Ошибки в протоколе сверили с Конституцией»: Конституционный суд призвал внедрить в судах аудио- и видеозапись.

РБК: «Собственников поставили в конец очереди». Верховный суд урезал учредителей бизнеса в правах кредиторов.

«Спекулянты потренировались перед ЧМ-2018»: почти половина билетов на Кубок конфедераций досталась перекупщикам.

«Дикарей исключили из числа отдыхающих»: депутаты предлагают снять с частников обязанность взимать курортный сбор.

«Известия»: «НПФ нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч». На улучшение работы пенсионной системы предложили направлять средства Фонда национального благосостояния.

«ЦБ склоняется к отзыву лицензии у "Югры"»: в проблемном банке образовалась «дыра» в капитале более 4 млрд рублей, что формально является поводом для отзыва лицензии.

«ГП выявила более 100 тысяч нарушений жилищных прав граждан»: причем это лишь десятая часть всех имущественных споров в стране, оценивают юристы.

Как Россия теряет на лесных пожарах миллиарды рублей «Газета.ru» описывает в статье «Россия угорает».

«Приднестровье: Москва теряет контроль». У России все меньше влияния на ситуацию в самопрвозглашенной республике.

«Все на майнинг»: россияне увлеклись майнингом в период трансформации криптовалют.

The Economist: «Ни слова. Как влиятельные люди используют законы, запрещающие распространение порочащих сведений, чтобы затыкать рот своим критикам» (Don’t say a word: How powerful people use criminal-defamation laws to silence their critics). В некоторых странах за оскорбление политиков могут посадить в тюрьму.

«Здравоохранительный законопроект сената: Trumpcare, третья версия» (The Senate’s health bill: Trumpcare, version three). Сенат в конгрессе США в очередной раз пересмотрел законопроект о здравоохранении. Автор рассуждает о том, суждено ли ему быть одобренным.

Bloomberg: «Меркель заявила, что отслужит полный четырехлетний срок, если ее переизберут» (Merkel Says She'll Serve Full Four-Year Term If Re-Elected). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что планирует в случае переизбрания провести в должности все полагающиеся четыре года.

«Тревога в Британии по поводу нападений с кислотой» (Britain's Alarm Over Acid Attacks). В Британии участились нападения с использованием кислоты. Их число еще мало относительно других насильственных преступлений, но оно резко возросло, и правительству приходится принимать меры.

The Wall Street Journal: «Протекционизм Трампа может подвергнуться испытанию торговой эволюцией» (Trade’s Evolution May Check Trump’s Protectionism). Президент США Дональд Трамп хотел сделать протекционизм снова уважаемым, но изменения в международной экономике и институты, управляющие торговлей, могут стать препятствием.

«ПопулярностьТрампа по-прежнему сильна в графствах, которые его поддержали» (Trump’s Support Remains Strong in Counties That Backed Him). Согласно опросу, проведенному Wall Street Journal/NBC News, политическая база американского президента Дональда Трампа по-прежнему ему симпатизирует, несмотря на спекуляции о связях с Россией и проволочки в принятии крупных законопроектов.