Госдума приняла уже во втором чтении законопроект, который, фактически, обеспечит списание значительной части долгов крымчан и крымских компаний перед украинскими банками. То, что эти долги давно уже выкуплены российскими коллекторами, мало кого волнует.

Вопрос собственности, в том числе и на долги, при переходе Крыма «из рук в руки» изначально был одним из самых сложных. Многим, по понятным причинам, хотелось начать жизнь «с чистого листа» и поскорее забыть о необходимости, например, совершения ежемесячных платежей.

Проблема в том, что ситуация tabula rasa может оказаться слишком заманчивой. Не захотят ли крымчане обнулить свои долги через пять лет? И чем хуже, например, жители Ставрополья?