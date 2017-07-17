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17 июля 2017, 17:01
здравоохранение в России Минздрав
Любовь Храпылина

Принуждение к диспансеризации

Врач проводит диспансеризацию
Врач проводит диспансеризацию
pixabay.com

Ввести ответственность для работодателей, работники которых не прошли диспансеризацию или профилактический осмотр, предлагает Минздрав России. В качестве наказания для таких работодателей ведомство предлагает увеличивать тариф отчислений в систему обязательного медицинского страхования.

По данным газеты «Коммерсантъ», эта идея обсуждалась в мае на совещании в Минздраве с участием представителей Минюста и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). В конце июня Минздрав уведомил о нем правительство.

Размер ставки для работодателей, не следящих за здоровьем работников, и другие детали предложения Минздрав намерен назвать после совещания с экспертами отрасли. Между тем опрошенные СМИ эксперты заявили, что сама по себе диспансеризация ничего не дает, поэтому наказывать за ее непрохождение было бы неправильно.

Специалисты, опрошенные газетой, подчеркивают, что в настоящее время в программе диспансеризации обследования, имеющие наибольший потенциал снижения смертности, составляют относительно небольшую долю. Борьба же с остальными выявляемыми заболеваниями требует в первую очередь популяризации среди населения здорового образа жизни.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, основная сложность связана с тем, что ФОМС и Минздрав как раз не гарантируют значимого, а не чисто статистического результата диспансеризации.

 
Храпылина Любовь

«Проблема заключается в том, что Фонд обязательного медицинского страхования и Минздрав как раз не предлагают работодателю гарантии, что диспансеризация действительно приведет к значимым результатам. Что она приведет к тому, чтобы работник после прохождения диспансеризации имел от того же ОМС, от медицинских учреждений такую помощь, которая ему необходима в связи с выявленными отклонениями здоровья – будь то помощь профилактического характера, реабилитационного, или же помощь в виде дополнительной диагностики и т.д.

Сегодня картина выглядит так: вот проведут какой-то набор мероприятий, который предусмотрен диспансеризацией, – и все. В итоге получили статистику, сколько у кого каких заболеваний, и ничего более. А ведь диспансеризация по своей сути отнюдь не предусматривает только констатацию факта, что заболевание выявлено. Далее должны проводиться другие мероприятия – углубленного диагностического, лечебного или профилактического спектра. 

Конечно, в связи с нынешним положением дел и у работников по поводу диспансеризации есть определенное недовольство, и у работодателей – им ведь отрыв работников от работы наносит урон. Работник ведь ради диспансеризации должен куда-то пойти, потратить время, и обычно именно время рабочего дня, то есть нарушается производственный процесс. Так что прежде всего сторона, которая оказывает такие услуги (а это Минздрав и ОМС как носитель финансовых обязательств), должна предложить работодателю определенный набор мер, связанных с диспансеризацией и последствиями выявленных результатов относительно состояния здоровья работника. И только после этого можно будет говорить о каких-то мерах наказания для работодателя за непрохождение работниками диспансеризации.

 
Полис медицинского страхования

А сейчас, как вы совершенно правильно сформулировали в вопросе, фактически предлагается оказывать поддержку ФОМС в одностороннем порядке – за счет увеличения отчислений от тех работодателей, чьи работники не проходят диспансеризацию. Но тут, в этом процессе, ведь есть еще две заинтересованные стороны: собственно работник, проходящий диспансеризацию, и его работодатель. Вот их интересы в этом предложении Минздрава не просматриваются», – объяснила Любовь Храпылина.

Говоря о финансовой стороне вопроса, эксперт отметила, что экономии средств, отпускаемых на здравоохранение, можно достичь только одним путем: долечивая людей, не оставляя их не до конца решенными проблемами здоровья.

«На мой взгляд, тут самым главным является незавершенность процесса – диагностического, лечебного, да любого процесса, ориентированного на то, чтобы на первом месте стояло выздоровление работника, если у него есть заболевания, или поддержка состояния при хроническом заболевании таким образом, чтобы не было ухудшений и обострений или, если речь идет о людях со стойкой утратой трудоспособности, об инвалидах, то мы говорим о процессе возможного восстановления трудоспособности или недопущения утяжеления инвалидности. Таких задач ведь фактически не стоит, в том числе не стоят они и перед диспансеризацией.

Отсюда – очень низкие показатели реабилитационного характера (только 3-5% людей восстанавливают трудоспособность полностью при каких-то тяжелых формах нарушений). И у нас нет установки, мотивирующей врача на ответственное поведение, помогающее выздоровлению. Нет фактически и констатирующих показателей эффективности лечебно-диагностической и прочей подобной помощи.

Так что, думаю, прежде всего надо решать вопрос, нацеливаясь на выздоровление или существенное улучшение здоровья человека. И тогда число тех, кто будет обращаться повторно – в связи с недолеченностью, ухудшением состояния или новыми обострениями – станет меньше. И будут высвобождаться деньги, которые можно будет тратить на нужные цели. В том числе – на диспансеризацию, профилактику.

 
Медицинские анатомические макеты / pixabay.com

А всякая недолеченность приводит к результатам, сравнимым с поговоркой «Скупой платит дважды». Из-за нее расходы системы здравоохранения существенно возрастают», – сказала Любовь Храпылина.

Добавим, что по сведениям источников «Коммерсанта» в ведомствах, еще на январском совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Голодец поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность, и 6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства использовать такие меры нельзя. Именно тогда, по информации издания, возникла идея мотивировать работодателей.

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