Постоянный представитель ЮАР при МАГАТЭ: Мы очень внимательно наблюдаем за реализацией проекта плавучего атомного энергоблока

Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод – Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации - дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

Тебого Сеоколо, постоянный представитель ЮАР при МАГАТЭ, председатель Совета управляющих МАГАТЭ:

Это уже второй технический тур в Россию для дипломатов при международных организациях в Вене, в котором я участвую. В 2014 году я смог побывать в аналогичном туре в Мурманскую область. Я побывал там на атомных объектах, в частности, на ледоколе. A теперь я рад, что у меня появилась возможность увидеть, как эти ледоколы строятся.

Этот технический тур был очень плодотворным. Россия играет важную роль в сфере атомной энергетики. Как председатель Совета управляющих МАГАТЭ, я также знаю, насколько активно Россия участвует в деятельности агентства. Для нас очень важно увидеть то, что она делает и как применяет рекомендации, разработанные МАГАТЭ, а также узнать о тех инновациях и усовершенствованиях, которые она продолжает внедрять в области ядерных технологий, ядерной безопасности, доступа к ядерным материалам, а также в культуре безопасности атомной отрасли.

В ходе поездки мы познакомились с проектом плавучего атомного энергоблока. Это первый в своем роде, уникальный проект. Мы очень внимательно наблюдаем за его реализацией и хотели бы увидеть, как Россия продвинется на этом пути. Это очень интересный инновационный проект, который, возможно, поможет решить проблемы энергобезопасности в будущем.

Мы бы также хотели поблагодарить российского посла при международных организациях в Вене Владимира Воронкова. Количество послов, участвующих в этом туре, достаточно высоко (31 посол). Они представляют разные регионы мира: Азию, Африку, Европу, Латинскую Америку. Это очень хороший показатель, что так много послов отозвались на приглашение г-на Воронкова. Я уверен, что в будущих поездках примет участие еще больше дипломатов.