Топ новостей 17 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в ПДД внесено понятие «электромобиль», Минздрав предложил запретить продажу алкоголя по выходным, на Украине опубликовали переговоры боевиков, причастных к крушению самолета рейса MH17.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановление об изменении Правил дорожного движения. Изменения, в частности, вводят дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства». Для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.

Предложение запретить в стране продажу спиртного по выходным вызвано высокой смертностью от алкоголя среди трудоспособного населения, сообщает и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Сергей Бойцов. Ранее СМИ сообщили, что в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает Минздрав, может появиться предложение запретить продажу спиртного в выходные дни.

В Минздраве предложили запретить россиянам пить по выходным и закусывать по будням — 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) 17 июля 2017 г.

Место крушения Боинга рейса MH17 / YouTube.com

Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила беседу, которую якобы вели террористы, сбившие над Донбассом малайзийский «Боинг» 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. «Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты "Петропавловская". Нашли первого двухсотого – гражданский, женщина», – доложил боевик по прозвищу «Майор».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала операторам связи «большой четверке» - «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и «Т2 Мобайл» - предписание в течение двух недель отменить роуминг внутри России.

В.Путин и дети / pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит считать встречу в прямом эфире Владимира Путина с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи предвыборным шагом. Представитель Кремля также отверг предположение о том, что «Недетский разговор с Владимиром Путиным» является расширением формата «Прямой линии» с главой государства: «Речь идет о расширении формата, я бы не говорил, что это расширение до «Прямой линии». Это абсолютно разные форматы».

Встреча Путина со школьниками.



- Владим Владимыч, как вы относитесь к вейпам?

- Россия победила фашизм.

- А к доте?

- Умрем же под Москвой! — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 июля 2017 г.

Власти Турции запретили въезд в страну 4128 гражданам России по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). С 2011 года из-за подозрений в связях с ИГ из страны были депортированы 804 россиянина.

совсем недавно нам говорили, что Турция сама пособник ИГИЛ https://t.co/XIeGI4mMuz — недруги за бугром (@Lndcalling) 17 июля 2017 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO. Напомним, в интервью речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада. Кадыров заявил: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим».

Социологи зафиксировали рост уровня напряженности на «карте страхов» опрошенных россиян. Большинство показателей за первое полугодие «заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опросов, с начала года респонденты стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта.

Но связи между первым и вторым россияне так и не видят pic.twitter.com/MLfU4yc1Si — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 июля 2017 г.

Винни-Пух на улице города / YouTube.com

Из китайских социальных сетей массово удаляют посты с упоминанием Винни Пуха. Как пишет издание, посты с упоминанием Винни Пуха на китайском были удалены из соцсети Sina Weibo, а все «гифки» с изображением медвежонка исчезли из мессенджера WeChat. Предположительно, это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом официальных объяснений по удалению постов из соцсетей нет.

Оказывается, Винни-Пухом китайцы за глаза называют Синь Цзинпина.

Теперь по-другому назовут: запреты в Интернете бесполезны. https://t.co/sRw1yrTsj1 — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 июля 2017 г.

В США скончался режиссер и сценарист Джордж Ромеро. Ромеро считают родоначальником жанра фильмов о зомби – он получил широкую известность благодаря фильмам «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов».