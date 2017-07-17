Топ новостей 17 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в ПДД внесено понятие «электромобиль», Минздрав предложил запретить продажу алкоголя по выходным, на Украине опубликовали переговоры боевиков, причастных к крушению самолета рейса MH17.
Медведев утвердил изменения ПДД
Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановление об изменении Правил дорожного движения. Изменения, в частности, вводят дорожные знаки особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства». Для обозначения мест зарядки электромобилей и обеспечения возможности их парковки в таких местах введены новые термины «электромобиль», «гибридный автомобиль», соответствующие дорожные знаки и разметки.
Минздрав объяснил предложение запретить продажу алкоголя по выходным
Предложение запретить в стране продажу спиртного по выходным вызвано высокой смертностью от алкоголя среди трудоспособного населения, сообщает и.о. генерального директора Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздрава Сергей Бойцов. Ранее СМИ сообщили, что в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разрабатывает Минздрав, может появиться предложение запретить продажу спиртного в выходные дни.
В Минздраве предложили запретить россиянам пить по выходным и закусывать по будням— 🐷🤗✨ (@OraclePigFuntik) 17 июля 2017 г.
СБУ опубликовала переговоры причастных к крушению MH17 боевиков
Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила беседу, которую якобы вели террористы, сбившие над Донбассом малайзийский «Боинг» 777, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. «Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты "Петропавловская". Нашли первого двухсотого – гражданский, женщина», – доложил боевик по прозвищу «Майор».
ФАС дала «большой четверке» операторов две недели на отмену внутреннего роуминга
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала операторам связи «большой четверке» - «Вымпелкому», МТС, «Мегафону» и «Т2 Мобайл» - предписание в течение двух недель отменить роуминг внутри России.
Песков призвал не считать встречу Путина со школьниками предвыборным ходом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит считать встречу в прямом эфире Владимира Путина с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи предвыборным шагом. Представитель Кремля также отверг предположение о том, что «Недетский разговор с Владимиром Путиным» является расширением формата «Прямой линии» с главой государства: «Речь идет о расширении формата, я бы не говорил, что это расширение до «Прямой линии». Это абсолютно разные форматы».
Новый #Ёлкин о программе будущего. Смотрите другие карикатуры на сайте Радио Свобода - https://t.co/rOh1g41Kwa pic.twitter.com/c1Xc6UKmDA— Радио Свобода (@SvobodaRadio) 17 июля 2017 г.
Встреча Путина со школьниками.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 июля 2017 г.
- Владим Владимыч, как вы относитесь к вейпам?
- Россия победила фашизм.
- А к доте?
- Умрем же под Москвой!
Турция запретила въезд 4 тысячам россиян по подозрению в связях с ИГ
Власти Турции запретили въезд в страну 4128 гражданам России по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России). С 2011 года из-за подозрений в связях с ИГ из страны были депортированы 804 россиянина.
совсем недавно нам говорили, что Турция сама пособник ИГИЛ https://t.co/XIeGI4mMuz— недруги за бугром (@Lndcalling) 17 июля 2017 г.
Песков прокомментировал обещание Кадырова «поставить раком» весь мир
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью главы Чечни Рамзана Кадырова американскому телеканалу HBO. Напомним, в интервью речь зашла о геях и о противостоянии России со странами Запада. Кадыров заявил: «Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, знаешь, раком поставим».
ВЦИОМ рассказал про главные страхи опрошенных россиян
Социологи зафиксировали рост уровня напряженности на «карте страхов» опрошенных россиян. Большинство показателей за первое полугодие «заметно превышают данные аналогичных периодов прошлого года и двухгодичной давности», сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным опросов, с начала года респонденты стали больше бояться роста цен и возможности военного конфликта.
Но связи между первым и вторым россияне так и не видят pic.twitter.com/MLfU4yc1Si— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 июля 2017 г.
В Китае решили запретить Винни Пуха за схожесть с Си Цзиньпином
Из китайских социальных сетей массово удаляют посты с упоминанием Винни Пуха. Как пишет издание, посты с упоминанием Винни Пуха на китайском были удалены из соцсети Sina Weibo, а все «гифки» с изображением медвежонка исчезли из мессенджера WeChat. Предположительно, это связано с распространившимися в последние годы по соцсетям сравнениями медвежонка с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом официальных объяснений по удалению постов из соцсетей нет.
Оказывается, Винни-Пухом китайцы за глаза называют Синь Цзинпина.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 17 июля 2017 г.
Теперь по-другому назовут: запреты в Интернете бесполезны. https://t.co/sRw1yrTsj1
Умер режиссер Джордж Ромеро
В США скончался режиссер и сценарист Джордж Ромеро. Ромеро считают родоначальником жанра фильмов о зомби – он получил широкую известность благодаря фильмам «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов».