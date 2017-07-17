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17 июля 2017, 09:53
Дональд Трамп рейтинги США
Елена Сычева

Падение Трампа

Дональд Трамп. Июль 2017
Дональд Трамп. Июль 2017
Dominique Pineiro / Dept. of Defense

Американские СМИ — газета The Washington Post и телеканал ABC провели собственное исследование общественного мнения, чтобы выяснить, что граждане США думают о своем президенте Дональд Трампе. Результаты оказались не в пользу лидера свободного мира. Оказалось, 58% опрошенных не одобряют ни политику президента, ни его самого, а тех, кто высказались «за», набралось только 36%. Данные опроса опубликовала TWP. 

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние несколько десятилетий. «Ближе всего к нему по низкому уровню одобрения оказался президент Джеральд Форд в феврале 1975-го», — сообщает НТВ. А, например, предшественник Трампа — Барак Обама — после шести месяцев президентства демонстрировал более высокие результаты поддержки населения. «Показатель предыдущего президента США Барака Обамы после 6 месяцев работы был на уровне 59%», — напоминает «Московский комсомолец».

 
Барак Обама выступает в предвыборной кампании Хиллари Клинтон, 2016
meredith_nutting / Flickr

Опрошенные американцы также рассказали, что Трамп больше не кажется им хорошим дипломатом, а уж вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным они бы ему вовсе не доверили. Два из трех респондентов однозначно высказались резко против этого. Вообще в опросе было много внимания уделено проблеме российско-американских отношений. 60% тех, кто принял участие в исследовании The Washington Post и ABC, признались, что считают, что вмешательство России повлияло на результат выборов в США, причем 41% из них уверены, что такую ситуацию допустила именно команда Дональда Трампа. 

Интересно, что результаты нынешнего исследования общественного мнения совпали с цифрами, которые получили в середине июня в Gallup International Association — компании, занятой проведением опросов. Тогда фирма опубликовала данные, согласно которым, 37% респондентов одобрили Трампа, а 58% высказались против него. Правда, в опросе приняли участие всего полторы тысячи человек.

 
Митинг протеста в Вашингтоне
Susan Melkisethian

В мае свой рейтинг по итогам изучения общественного мнения составили агентство Reuters и социологической службы Ipsos. Тогда деятельность Трампа приходилась по душе 39% респондентов, против него и его работы на посту президента высказывались 55% человек, принявших участие в опросе. Данные были опубликованы на сайте социологической службы 20 мая. Примечательно, что опрос был проведен после того, как в СМИ появилась информация о переговорах Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком, которым лидер США якобы предлагал «слить» секретную информацию об ИГИЛ (деятельности организации запрещена в РФ). В итоге в Reuters пришли к выводу, что на рейтинг президента мог повлиять очередной виток скандала, связанного с отношениями России и США. 

Еще раньше, в апреле, те же американские СМИ — The Washington Post и ABC — также проводили исследование общественного мнения по вопросу Трампа к 100 дням с момента инаугурации. И даже тогда результаты были довольно низкими для объекта исследования, 38% за, 56% против.  

Тенденция к падению началась чуть ли не с первых дней работы Дональда Трампа в качестве президента США: в начале пути, после инаугурации, нового главу государства поддерживали 45% опрошенных американцев (по результатам исследования Gallup), и теперь его рейтинг просел почти на 10 пунктов. 

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