Послы при международных организациях в Вене посетили Балтийский завод и Ленинградскую АЭС

Делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене на этой неделе посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили Балтийский завод, где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации - дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Тайланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

«Важнейший вопрос, который вошел в повестку визита, – это связь атомной энергетики с экологией. Станция расположена в одном из самых чистых мест Ленинградской области и наглядно демонстрирует, что атомная энергетика является «зеленой». На АЭС наши гости получили глубокие ответы на все вопросы, касающиеся безопасности, и понимают, что российские станции – пожалуй, самые, безопасные в мире», - отметил Владимир Воронков, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

«Я хотела бы поблагодарить Росатом за эту поездку и прекрасный опыт, который мы получили во время тура на Ленинградскую АЭС. Мы увидели, как функционирует атомная станция, и узнали, какие инвестиции вкладываются в эту сферу. Основываясь на том, что мы увидели, могу сказать, что атомная станция демонстрирует высокий уровень безопасности, и это очень важно. Я хотела бы отметить еще один момент – усилия по информированию населения, общества, заинтересованных сторон. Я считаю очень важным, что Росатом выбрал такую стратегию, чтобы его деятельность была понятна местному населению, всем тем, кто живет вокруг атомной станции», - заявила Паулина Мария Франчески Наварро, посол Панамы при международных организациях в Вене.

«Это моя третья поездка из пяти, организованных Росатомом для послов в Вене.

Должен сказать, что в каждой из этих поездок мы получаем огромные впечатления от тех новых технологий и разработок, которые нам представляют. В этот раз самыми главными темами технического тура стали вопросы безопасности, и в этот раз благодаря полученной информации мы убедились не только в безопасности ядерных технологий самих по себе, но и в безопасности технологий, предлагаемых именно Росатомом. Мы все более и более убеждаемся в ценности ядерных технологий, и это в свою очередь позволяет нам проводить информационную работу среди нашего населения, имея на руках цифры и информацию о технических характеристиках атомных энергоблоков и уровне их безопасности, которую нам предоставили здесь. Мы можем предоставить нашему населению не только информацию, подтверждающую привлекательность атомной энергетики, но и рассказать о том, что вовлеченность в использование этих технологий может приносить хорошие плоды для окружающей среды», - сказал Хуссан аль-Хуссейни, посол Иордании при международных организациях в Вене.

Ленинградская АЭС - крупнейший производитель электрической энергии на Северо-Западе России. Станция обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На Ленинградской АЭС эксплуатируются четыре энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Проектный ресурс каждого энергоблока был назначен в 30 лет, но в результате широкомасштабной модернизации сроки эксплуатации в соответствии с полученными лицензиями Ростехнадзора продлены на 15 лет для каждого из четырех энергоблоков: энергоблока №1 - до 2018 года, энергоблока №2- до 2020 года, энергоблока №3 – до 2025 года и энергоблока №4 - до 2026 года. В настоящий момент сооружается вторая очередь станции - Ленинградская АЭС-2. Замещающие мощности с реакторами ВВЭР установленной мощностью 1 200 МВт каждый призваны стать надежным источником электроэнергии для Северо-Запада России.

Первый блок поколения «3+» Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 был сдан в промышленную эксплуатацию в начале 2017 года. На нем применены такие уникальные и не имеющие аналогов в мире системы, как система пассивного отвода тепла от реактора, рекомбинаторы водорода и «ловушка расплава» активной зоны. Энергоблоки поколения «3+» в настоящее время сооружаются в США и Франции. Однако именно российский энергоблок №6 Нововоронежской АЭС стал первым в мире атомным энергоблоком нового поколения, который сдан в промышленную эксплуатацию. Также Нововоронежской АЭС-2 в стадии сооружения находится еще один энергоблок с таким реактором.