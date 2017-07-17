Постпред России при международных организациях в Вене: Ленинградская АЭС наглядно демонстрирует, что атомная энергетика становится «зеленой»

Большая делегация из 42 постоянных представителей зарубежных стран при международных организациях в Вене посетила Санкт-Петербург для ознакомления с передовыми российскими технологиями в области ядерной энергетики.

Послы посетили ООО «Балтийский завод – Судостроение», где осмотрели плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» (предназначен для обеспечения электроэнергией порта Певек и предприятий Чукотки) и сооружаемый атомный ледокол нового поколения. Также они посетили действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся Ленинградскую АЭС-2 (г. Сосновый Бор Ленинградской обл.), где Росатом готовит к физическому пуску второй в мире энергоблок поколения «3+» ВВЭР-1200, отвечающий всем «постфукусимским» требованиям безопасности.

Мероприятие организовано по приглашению России как ведущего участника Международного агентства по атомной энергии и члена совета управляющих МАГАТЭ. С 2013 года это пятый по счету визит по линии постоянного представительства РФ при МАГАТЭ и рекордный по числу участников. В составе делегации - дипломаты и ядерные эксперты из Австрии, Бразилии, Венгрии, Иордании, Китая, Панамы, Перу, Сингапура, Судана, Таиланда, Швейцарии, ЮАР и других стран.

Владимир Воронков, постоянный представитель России при международных организациях в Вене:

Важнейший вопрос, который вошел в повестку визита – это связь атомной энергетики с экологией. Станция расположена в одном из самых чистых мест Ленинградской области и наглядно демонстрирует, что атомная энергетика становится «зеленой». На ЛАЭС наши гости получили глубокие ответы на все вопросы, касающиеся безопасности, и понимают, что российские станции – пожалуй, самые, безопасные в мире.