Восемь крупнейших банков покинули Ассоциацию российских банков, которую возглавляет Гарегин Тосунян. Это сделали Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, ФК «Открытие», Бинбанк и Альфа-банк. В соответствующем письме, которым банки извещали о выходе их Ассоциации, они обвинили президента АРБ в популизме и склонности к «многочасовым речам».

«В последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается. Во многом это связано с неудовлетворительной работой руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений не только перестало учитывать интересы членов ассоциации-кредитных организаций, но и заменяет конструктивный диалог внутри банковского сообщества многочасовыми речами», – приводит отрывок из письма газета «Коммерсантъ».

В письме также отмечалось, что, считая многие решения Тосуняна популистскими и принятыми единолично, без учета позиции членов Ассоциации, банкиры неоднократно просили президента АРБ уйти с поста, однако «не были услышаны». В связи с чем они и приняли решение покинуть организацию.

Гарегин Тосунян АРБ

Напомним, Ассоциация была учреждена в 1991 году и к настоящему моменту насчитывала 456 членов, в том числе 282 кредитные организации. Гарегин Тосунян возглавляет ее с 2002 года, работает в ней с момента создания. Он также был основателем Технобанка, который возглавлял до 1998 года, советником по финансовым вопросам вице-премьера Виктора Христенко, премьера Евгения Примакова, мэра Москвы Юрия Лужкова.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Антон Табах, старший экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», доцент экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики». По его оценке, такое развитие событий было достаточно закономерным, так как в банковском сообществе существует множество групп с отчетливо различающимися интересами.

«Что можно сказать о происшедшем? В принципе, конфликт назревал уже некоторое время, он только жестко реализовался именно сейчас. Ну, как говорится, всему свое время. Что касается вообще ухода банков, то в каком-то смысле это дело естественное, потому что в банковском сообществе сейчас существуют очень разные группы интересов. Поэтому вполне возможно, что потребность в размежевании с АРБ стала объективным фактором.

Потому что АРБ, скорее, выступало «во имя всего банковского сообщества», а таких тем, чтобы были «за все хорошее и против всего плохого», а в действительности таких тем очень мало. Вот, собственно говоря, почему все и случилось», – объяснил Антон Табах.

Заседание комитета АРБ по развитию финансового рынка arb.ru

Обсуждая вопрос, нужна ли крупным банкам вообще какая-либо ассоциация, он высказал мнение, что та или иная организация в роли лоббистской структуры нужна всем, не исключая и крупные банки.

«Нужна ли им вообще ассоциация? Это надо спрашивать у самих крупных банков. Но естественно, что всем нужны лоббистские структуры.

Понятно, что крупнейшие банки, с одной стороны, находятся «под колпаком» у Минфина и ЦБ, но, с другой стороны, они имеют прямой выход на руководство. Вполне возможно, что им нужен какой-нибудь, условно говоря, Клуб системообразующих банков. Это им самим решать. Но главное – что в банковском секторе действительно существует очень много группировок с разными интересами.

Поэтому я бы сказал так: если бы было возможно, все эти вопросы утрясались бы внутри самой АРБ. Но в силу разности интересов острота ситуации постепенно нарастала, и сейчас эти вопросы будут решаться уже либо несколькими организациями поменьше, либо всякими клубами и рабочими группами.»

Говоря о том, что может произойти с самой Ассоциацией российских банков, эксперт отметил, что видит два пути ее дальнейшего существования.

«Во-первых, если кто-то откуда-то ушел, это не значит, что он не присоединится обратно. Тому есть тьма примеров. А во-вторых, у АРБ есть, на мой взгляд, два пути.

Путь первый – оставаться главной банковской ассоциацией, вернуть всех, как говорится, всех простить; возможно, провести какие-то кадровые изменения. Но тогда ее политика будет выхолощенной, потому что АРБ должна будет, как крокодил Гена, дружить со всеми. То есть дружить и с регулятором, и с крупнейшими банками. И еще одно: возможно, АРБ для этого придется менять систему управления, потому что сейчас действовал принцип «один институт – один голос». Понятно, что крупнейшие банки это не устраивается.

И второй путь – это становиться более узкой структурой. Например, аксаковская ассоциация «Россия» скорее представляет мелкие и региональные банки. Соответственно, АРБ могла бы в ассоциацию средних и умеренно крупных российских банков, например. Тоже вариант».

Встреча руководства ЦБ РФ с участниками Ассоциации "Россия" asros.ru

Подводя итоги, Табах сообщил:

«Словом, всегда есть какие-то инерционные процессы. Руководство АРБ всегда отличалось дипломатичностью и старалось конфликты гасить. Ну, видимо, ситуация все же дошла до той стадии, когда уже надо размежевываться. Конечно, всей внутренней кухни я тут не знаю, но, видимо, случилось так. А что касается обвинений в популизме и прочего – это уже, по-моему, просто «белый шум», я такое не комментирую».

Добавим: многие эксперты отмечали, что ожидали выхода некоторых крупных банков из АРБ еще в марте, так что случившееся действительно не стало для них неожиданностью.

Заместитель представителя Банка Центробанка Василий Поздышев уже отметил, что регулятор не должен вмешиваться в дискуссию, хотя и наблюдает за развитием конфликта, передает информационное агентство РБК.

Сам же президент АРБ Гарегин Тосунян заявил информационному агентству ТАСС, что совет ассоциации готов удовлетворить заявление банков, решивших ее покинуть. При этом он подчеркнул, что в отставку уходить не планирует. «Надо привлекать новых членов и более активно привлекать новых участников рынка», – так обозначил он дальнейшие планы АРБ.

По словам заместителя председателя правления Альфа-банка Владимира Сенина, вопрос реорганизации одной из действующих банковских ассоциаций (Ассоциации российских банков или же Ассоциации региональных банков «Россия») либо создание нового объединения будет обсуждаться в течение 2,5-4 месяцев, передает ТАСС.