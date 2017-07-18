Китайская экономика во втором квартале выросла больше, чем ожидалось: производительность увеличилась, потребление тоже, инвестирование остается оживленным, пишет Reuters. Всего экономика выросла на 6,9% по сравнению с тем, что было год назад. Правда, некоторые аналитики ожидают, что в оставшиеся кварталы рост замедлится.

В другом материале Reuters отмечает, что Пекин сейчас пытается справиться с раздувшимися в экономике пузырями и сократить скопившийся долг, потому что эти факторы, если ими пренебречь, могут подорвать экономическое развитие Китая. Хотя показатели за второй квартал выглядят оптимистично, это еще не говорит о том, что ситуация налаживается. Главным образом, рост обеспечило производство, которое подогревали инвестиции. Но инвестиции сокращаются.

По-настоящему хорошая новость, по мнению некоторых экспертов, на которых ссылается автор, - это то, что торговля и потребление продолжают оставаться на высоком уровне, но этого недостаточно, чтобы предотвратить спад инвестирования.

CNBC пишет, что несмотря на новости о неожиданно сильном росте ВВП, китайские рынки пребывают в упадке, о чем свидетельствуют биржевые показатели, которые лишь слегка выросли после оптимистичного отчета о росте во втором квартале. Это говорит о том, что у инвесторов всё меньше энтузиазма по поводу вложения в китайские компании. Спад энтузиазма объясняется тем, что Пекин собирается усиливать контроль над экономикой. Это, в свою очередь, вызвано ростом финансовых рисков и необходимостью их снизить.

Спящий китайский рабочий-рикша / pixabay.com

Риски и регулирование сейчас – самые употребляемые слова в лексиконе китайского руководства по отношению к состоянию экономики, отмечает автор. Это значит, что контроль над финансовой системой и экономикой будет увеличиваться, что, в свою очередь, будет мешать Китаю находить и осваивать новые направления роста.

BBC пишет, что ожидания более слабого роста были связаны именно с тем, что китайские власти начали борьбу с факторами риска. В связи с этим максимальным показателем считался рост на 6,5%. Собственно, часть принятых мер были направлены именно на то, чтобы искусственно замедлить рост в таких областях, как, например, рынок жилья. Вопреки этим усилиям оживление не спало.

Чуть раньше Wall Street Journal писал, что попытки правительства обуздать разбушевавшийся рынок жилья приводят к обратному результату. Чем больше появляется признаков контроля, тем больше люди мотивированы к тому, чтобы покупать жилье, опасаясь, что дальше с этим будет труднее. В феврале среди жилищной лихорадки банки увеличили проценты на ипотеку. Затем выросли первичные взносы при покупке жилья в дополнение к уже имеющемуся. Также появились ограничение на число квартир в собственности. Тем не менее, цены на жилье продолжили расти, а ажиотаж по поводу покупки жилья только увеличился.

Китай. Гуаньчжоу. Престижные новостройки / pixabay.com

С каждым новым ограничением у людей возрастает страх, что они не успеют купить жилье. При этом они полагают, что цены будут продолжать расти, то есть приобретение жилья считается выгодным вложением. Под покупку берут кредиты. Многие уверены в том, что правительство не позволит ценам обрушиться, и это только укрепляет в людях стремление вкладываться. При этом, по мнению некоторых экспертов, у правительства нет цели поддерживать жилищный рынок в нынешнем состоянии, поэтому ожидания не вполне оправданны.