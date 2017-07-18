Криптовалюты становятся очень популярны в России. Между тем общая рыночная стоимость всех торгуемых криптовалют за период, чуть превышающий месяц, сократилась на 46,9%, отмечает отмечает посвященное криптовалютам интернет-издание CoinDesk. По его данным, только с 15 по 16 июля она упала на 10 млрд долларов.

Как пишет издание, в середине июня капитализация достигала 115 млрд долларов. Между тем к 17:35 мск 16 июля она составила всего лишь около 61 млрд долларов. При этом биткоин стоил 1926 доллара, но в течение дня его цена опускаясь до 1841 долларов, а 15 июля она падала до минимальных за 49 дней значений. Ethereum («эфир») за 15 и 16 июля падал с 200 долларов до 148 долларов, что также являлось минимальной ценой этой криптовалюты более чем за 40 дней.

В то же время в России, по сообщению интернет-издания «Газета.ру», началась волна «криптовалютомании». Издание отмечает факт массовых закупкок мощных видеокарт и комплектов для майнинга, как называется процесс производства виртуальных денежных средств. По его оценке, пик этого явления пришелся на пору трансформации самых популярных виртуальных валют – биткоина и «эфира».

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Сергей Романчук, президент ACI Russia, руководитель операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк». По его мнению, и рост интереса к криптовалютам, и падение их капитализации определяются сутью того, чем они являются.

Падение курса акций / pixabay.com

«Интерес россиян к криптовалютам вызван исключительно фактором роста, то есть возможностью быстро заработать на так называемых «инвестициях в биткоины» и другие криптовалюты. Это типичное поведение толпы, которое знакомо россиянам еще с 1990-х годов – с компании «МММ». Но дело в том, что никакого экономического смысла в обладании криптовалютами нет. Крипотовалюта не является обеспеченной ничем – это просто некоторое соглашение между людьми об использовании их. Просто придумана изящная схема, как использовать криптовалюты. Но то, насколько они популярны, зависит исключительно от маркетинга.

Фактически криптовалют можно создать сколько угодно – нет какой-то особой ценности в какой бы то ни было из них кроме того, что все большее и большее количество людей начинает ими пользоваться. Естественно, что многие люди их покупают, воспринимая как некие «частные деньги», существующие без какого-то контроля государства, которые, по их мнению, можно использовать по-всякому.

Но никакой внутренней стоимости у этой «валюты» нет: она ничем не обеспечена, никто не занимается регулированием денежного обращения, как это делает Центральный банк в случае настоящих валют. Соответственно, интерес к криптовалютам был вызван исключительно динамикой стоимости.

А что касается динамики, то будто это луковицы тюльпанов, или акции «МММ», или криптовалюты, график мы видим один и тот же: сначала идет спекулятивный разгон цены, когда массовка включается в так называемые «инвестиции» без экономического смысла, а только по причине роста цен на соответствующий финансовый инструмент. Дальше происходит то, что на жаргоне называется «вынос лохов»: работает схема, которая предусматривает, что когда уже последний чистильщик обуви покупает акции, значит, их пора продавать. Мне кажется, что с биткоином или «эфиром» ровно это и происходит.

Это не означает, что крипотовалюты и дальше будут продолжать падать. В случае крипотовалют, поскольку они все еще получают дальнейшее распространение, могут быть волны резкого изменения стоимости: может, этот индекс еще вырастет в два раза, а потом в три раза упадет. Ведь волатильность на этом рынке не регулируется никакими фундаментальными факторами. По большому счету, все это, весь пул криптовалют – просто азартная игра. В которой, безусловно, можно и выиграть, если вы удачливы, но можно и спустить много денег, если вы неудачливы. Словом, это мало чем отличается от рулетки», – сказал Сергей Романчук.

Рулетка. Ставки / pixabay.com

Сравнивая криптовалюты с финансовыми пирамидами, эксперт подчеркнул, что отличие существует, хотя в определенных аспектах есть и сходство.

«От «пирамиды» это отличается тем, что в данном случае нет бенефициара, который привлекает эти деньги, а потом пускает их на что-то. В этом смысле криптовалюты – не обман. В случае «пирамиды» есть ее устроитель, который ждет, что инвестиции в его фантики увеличатся. И да, с криптовалютами в какой-то момент люди тоже начинают фиксировать прибыль (что разумно).

Ну, представьте: вы были удачливы, зашли и купили биткоины до тысяче долларов, потом смотрите – а они уже две тысячи долларов стоят! И все это произошло за несколько недель. Естественно, вы фиксируете эту прибыль, потому что вы уже получаете настоящие деньги (настоящие деньги отличаются от «ненастоящих» тем, что их стоимость не меняется быстро. И условия их приема экономическими агентами тоже не меняются быстро).

В данном же случае такой элемент отсутствует, потому что в «пирамиды» организатор привлекает настоящие деньги в обмен на свои фантики, а потом эти деньги выводит. Ну, тут никто никуда и ничего не выводит. Но стоимость криптовалюты может колебаться очень значительно – потому что те, кто в самом начале процесса купил биткоины, видя такой ажиотажный, ничем не обусловленный спрос, начинает от них избавляться и фиксирует настоящую прибыль. Ну, и почему бы ему еще несколько циклов так не провести…

Словом, это просто игра с нулевой суммой – поэтому я и провожу аналогию с рулеткой. Но она на деле – не с нулевой, потому что вредна экономически. Например, тратится куча электроэнергии на то, чтобы вся эта система работала. В этом смысле – это да, «МММ», потому что просто оплачиваются счета электрических компаний. Вот единственное, что происходит при этом в реальной экономике», – добавил Сергей Романчук.