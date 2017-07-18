Во вторник утром глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об учреждении на месте Новороссии нового государства под названием Малороссия, которое, по его словам, является правопреемником Украины.

Напомним, изначально две самопровозглашенные народные республики, Донецкая и Луганская, объединились в Новороссию — это образование считалась конфедерацией. Но в мае 2015 года было объявлено о том, что «проект Новороссия» закрыт на «неопределенное время». Тогда назывались две причины. Во-первых, ДНР и ЛНР оказались отдельными сторонами Минских соглашений, никакой Новороссии там не было. Во-вторых, изначально предполагалось, что к Новороссии присоединятся другие преимущественно русскоязычные регионы Украины, в первую очередь Харьковская и Одесская области — но этого не произошло.

Так что с 2015 года две «народные республики», формально, вели независимое друг от друга существование — хотя действия их руководства, безусловно, координировались. В целом вопрос о статусе территории был подвешен, но, считалось, что это на руку Донецку и Луганску — фактически получалось, что официальный Киев не способен ничего делать, но при этом нес некоторую ответственность за своих граждан.

Теперь же Захарченко решил все изменить. «Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемником Украины. Новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — заявил глава ДНР журналистам. Столицей Малороссии, по словам Захарченко, выбран Донецк, в то время как Киев станет ее историко-культурным центром.

Были даже опубликованы первые уставные документы нового государства — «Политическая декларация» и «Конституционный акт». Утверждается, что документы подписали представители ДНР, ЛНР, а также еще 19 регионов Украины (всего в стране 27 регионов, включая Крым и Севастополь). В них объясняется как получилось, что Украина, представленная органами власти в Киеве, нелегитимна и почему теперь законная власть находится в руках тех, кто подписал эти документы.

Как бы то ни было, официально объявлено о смене идеологии самопровозглашенных республик: если раньше считалось, что они хотят добиться независимости (и провозгласили ее после сомнительного референдума весной 2014 года), а то и вхождения в состав России по примеру Крыма, то теперь официальная цель — строительства новой Украины, такой же как прежде, только лучше (и с другим названием).

Сборник произведений о войне в Донбассе ДАН

В чем смысл такого маневра, пока до конца непонятно. Возможно, так будет проще договориться с Киевом. Возможно, это попытка еще раз показать, что Москва не играет никакой роли в конфликте на востоке Украины.

В чем бы не был хитрый замысел руководства ДНР, вскоре оказалось, что все идет не по плану. Почти сразу после выступления Захарченко председатель Народного совета (парламента) ЛНР Владимир Дегтяренко заявил, что власти республики не принимали участия в прошедшем в Донецке заседании, на котором и было объявлено о создании Малороссии. «Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», — сказал Дегтяренко.

Пресс-служба администрации главы ЛНР также опровергла участие официальных представителей ЛНР на встрече в Донецке. «Луганская Народна Республика была создана в результате волеизъявления народа, и мы не имеем права делать подобные шаги, не учитывая мнение жителей республики», — говорится в заявлении.

Уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего "Луганский информационный центр"

Более того, даже для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданностью. Это, во всяком случае, утверждают двое близких к администрации президента источников РБК. «Инициатива 100% шла не от Суркова», — заявил РБК собеседник издания. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся сейчас в Грузии, пообещал в любом случае восстановить суверенитет над всей территорией Донбасса. По словам президента Украины, Малороссию постигнет та же судьба, что и забытый уже проект создания Новороссии.