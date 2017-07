«Коммерсантъ» в статье «Взнос по ветру» пишет, почему крупнейшие банки покидают АРБ и зачем ищут новую площадку для лоббизма.

«ФАС зашла в роуминг»: служба потребовала от операторов подравнять тарифы.

«Промышленность приходит в норму»: выпуск в июне сократился после резкого роста в предыдущем месяце.

РБК в статье «Тариф "Единая Россия"» пишет, почему ФАС предписала «большой четверке» изменить систему оплаты за роуминг внутри страны.

«"Яндекс.Маркет" замахнулся на Amazon»: сервис будет продавать, оформлять и доставлять заказы.

«Промышленность превзошла ожидания»: квартальный рост производства в России составил почти 4%.

«Известия»: «Экспорт овощей увеличился в разы». В лидерах поставок за рубеж — томаты, замороженные продукты и консервы.

«Минкомсвязи объяснило, что такое "зеркало" сайта»: копии уже заблокированных сайтов будут отключать по упрощенной схеме.

«В России приступили к созданию электросамолета»: на МАКСе впервые представят макет гибридно-электрического авиационного двигателя.

«Газета.ru»: «Трампа подвели "российские лоббисты"». Американский президент стал жертвой битвы лоббистов вокруг «акта Магнитского».

«Оппозиция требует заменить фильтр»: «Яблоко» пожаловалось в Генпрокуратуру на муниципальный фильтр.

«Банки сбежали из-за популизма»: стали известны причины, почему крупнейшие банки покинули АРБ.

The Economist: «Руанда и ее президент. Поль Кагаме, почитаемый и пугающий» (Rwanda and its president: Paul Kagame, feted and feared). Руанда процветает как никогда. Но там также имеют место репрессии.

«Ежедневная диаграмма: главная должность в Белом доме еще не занята — первый питомец» (Daily chart: A key White House post remains unfilled: First Pet). Возможно, американскому президенту Дональду Трампу пора завести четвероногого друга.

Bloomberg: «Дэвис возобновил переговоры по Brexit'у, в кабинете произошел некрасивый раскол» (Davis Resumes Brexit Talks as Cabinet Splits Turn Ugly). Британский министр по отсоединению от ЕС возобновил прерванные переговоры с блоком в тот момент, когда полемика о будущем премьер-министра Британии Терезы Мэй приняла уродливый характер.

«Макрон заручился поддержкой МВФ в области своих "амбициозных" реформистских планов» (Macron Wins IMF Backing for ‘Ambitious’ Reform Plans). Президент Франции Эммануэль Макрон получил от Международного валютного фонда поддержку своей стратегии по реформе рынка труда и сокращению бюджетного дефицита.

The Wall Street Journal: «Британия возобновила переговоры с ЕС по Brexit'у» (U.K. Resumes Brexit Talks With EU). После возобновления переговоров в центре внимания снова оказались вопросы о правах британских и европейских после выхода Британии из ЕС, а также о финансовых обязательствах Британии перед блоком.

«Республиканцы повздорили из-за налогов в сфере здравоохранения» (GOP Splits Over Health-Law Taxes). Попытки американских республиканцев согласовать законопроект по здравоохранению выявили внутрипартийные противоречия в том, что касается налогообложения. Позднее в этом году республиканцы должны также внести коррективы в налоговый кодекс, и велика вероятность, что на том этапе противоречия станут еще более острыми.