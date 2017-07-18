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18 июля 2017, 18:43
здравоохранение в России медицина Минздрав правительство
Любовь Храпылина

Поликлиники вместо больниц. Кому удобно?

Больнй в хосписе
Больнй в хосписе
Pixabay

Совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере подготовил для Минздрава проект поручений в сфере онкологической помощи. В частности, предложено перераспределять онкологических пациентов из больниц в поликлиники. Это предложение сделано в целях экономии средств бюджета, сообщает информационное агентство РБК, ссылаясь на текст поручения, с которым ему удалось ознакомиться.

По сведениям информагентства, за сеанс химиотерапии в больнице государство платит 59,6 тысячи рублей, а в поликлинике – 39,3 тысячи рублей. Это дало основания предложить Минздраву создать условия для проведения химио- или лучевой терапии и других подобных процедур в поликлиниках и дневных стационарах. Предполагается, что эта мера даст возможность загрузить больницы и ускорить получение медицинской помощи теми больными, которые нуждаются в госпитализации.

Сами поручения были подготовлены по итогам заседания кабинета министров, прошедшего под председательством вице-премьера Ольги Голодец 10 июля. Итоговый вариант поручения должна утвердить Голодец.

Прокомментировать для «Полит.ру» новшество согласилась Любовь Храпылина, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. По ее мнению, такая мера могла бы оказаться удобной для пациентов, однако для этого необходимо соблюдение ряда условий. Кроме того, по оценке эксперта, не все поликлиники стоит для этого приспосабливать.

 
Любовь Храпылина

«Помощь людям с хроническими и неизлечимыми болезнями требует каких-то современных подходов. Само по себе пребывание в стационаре – не основа лечения и не та мера, которую долго можно было бы использовать. Поэтому решение усилить поликлиническую службу в плане оказания медицинской помощи больным такого рода – это решение в принципе правильное. Сегодня о многих хронических заболеваниях специалисты говорят как о таких заболеваниях, которые являются болезнями, так сказать, поликлинического звена. То есть решать вопрос о диагностике и лечении от них надо на уровне поликлиники.

А для этого, конечно, амбулаторно-поликлинические организации нужно должным образом оснастить – там должна и инфраструктура поменяться. Если, допустим, это длительная процедура, особенно если она дискретная, то есть с перерывами на определенное время, у больного должна быть возможность для отдыха, возможность полежать – а значит, в поликлинике должны быть специально отведенные для этого комнаты. То есть это – прототип дневного стационара в амбулаторно-поликлиническом учреждении. И в таком плане это решение, конечно же, верное. Но мы, опять-таки, сталкиваемся с тем, что для его реализации надо все продумать.

Надо продумать инфраструктуру, продумать, какие дополнительные услуги могут понадобиться людям (начиная от самых элементарных, например, перекусить), продумать, как организовать и транспортировку больных до и после процедур – некоторые больные не могут ездить на обычном транспорте, а социальное такси стоит дорого, оно не бесплатно для человека. А тем более – если нужно, чтобы транспорт был специальный, с условиями медицинского характера. Словом, надо, чтобы люди были обеспечены особым транспортом, а если говорить о социальном такси, то надо снижать цену на такси или вводить какие-то компенсации со стороны государства. Иначе это будет для людей слишком дорого, даже если такого рода процедура им нужна раз в неделю.

 
Больница / pixabay.com

И, конечно, далеко не все больные достаточно хорошо переносят процедуры. В особенности его говорить непосредственно об онкологических больных. У многих бывают довольно тяжелые реакции на них. Увы, наука еще не придумала идеальных препаратов, которые не несут негативного влияния на человека и не ухудшают его самочувствия. А ведь плохое самочувствие проявляется разным образом, и кому-то может требоваться медицинская помощь, а кому-то требуется и наблюдение. Потому что есть ближайшие результаты процедуры, а есть и отдаленные, которые проявляются, например, через сутки. И кто и как будет оказывать помощь в этот момент, тоже дискуссионный вопрос.

Что тут предлагают специалисты? На мой взгляд, они делают хорошее предложение: чтобы при амбулаторно-поликлинических учреждениях была своя неотложная помощь. Чтобы можно было как раз к тем больным, которые в этом нуждаются, приезжать, своевременно оказывать необходимую поддержку (что удобно, поскольку все данные пациента есть в поликлинике, и специалисты этой поликлиники зачастую уже знают особенности течение заболевания и специфику реакций этого человека). Конечно, это было бы хорошо, и некоторые учреждения уже такой опыт имеют.

 
Обследование кожи / pixabay.com

Но вот насколько быстро это распространится и все ли амбулаторно-поликлинические учреждения будут в это включаться, я не знаю. Сомневаюсь, что быстро и все. Все-таки таких учреждений очень много, гораздо больше, чем стационаров, и распространить на них эту помощь так быстро вряд ли можно. Ведь во-первых, амбулаторно-поликлиническое звено требует для этого переоборудования, а переоборудование – это затраты, и затраты на подготовку специалистов, и на помещения. А оставлять людей без помощи или закреплять из за каким-то другим учреждением, которое находится далеко от их места жительства, значит причинить людям очень серьезные неудобства. Ездить куда-то к тому же значит и тратиться на дорогу, как уже говорилось.

Мне кажется, здесь надо не спешить одним махом решать вопрос, а надо делать это поэтапно. Там, где это возможно, где место жительства людей находится недалеко от соответствующего поликлинического учреждения, где оно оснащено чем нужно, конечно, там этот перевод будет правильным и удобным для пациента. А там, где люди живут далеко от поликлиники, не надо все же, пока не решен вопрос о конкретных формах, сходу переводить их на этот вид медицинской помощи», – сказала Любовь Храпылина.

Роман Алехин, основатель группы компаний «Орто-доктор», социальный предприниматель, обсуждая иду идею, высказал «Полит.ру» сходное мнение.

 
Роман Алехин

«Экономию нельзя делать приоритетной, когда речь идет о профилактике и лечении болезней. Эти области необходимо рассматривать только сквозь призму эффективности методов и достижения результатов. В данном случае я поддерживаю инициативу, так как лечить в больницах необходимо только людей с острыми заболеваниями, которым необходим круглосуточный уход персонала и медицинская помощь. Во всех остальных случаях гораздо удобнее для пациента получать помощь в амбулаторных условиях или в дневном стационаре.

Если у пациента ухудшится состояние в условиях поликлинического кабинета, то ему быстро будет оказана медицинская помощь, и при необходимости его переведут в стационар для снятия острого состояния. Пропускная же способность амбулаторного приема или дневного стационара гораздо выше, а, следовательно, сократятся или вообще исчезнут очереди на такие важные процедуры, как химиотерапию и лучевую терапию», – объяснил Роман Алехин.

 

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