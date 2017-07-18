Парламент Красноярского края отменит недавно принятый закон о повышении зарплат депутатов и других чиновников в два раза. Это пообещал спикер заксобрания Александр Усс.

Ситуация с зарплатой депутатов и чиновников действительно вышла смешная: с одной стороны, у руководителей такого крупного региона, как Красноярский край, безусловно, должна быть достойная зарплата. С другой стороны, есть законные сомнения в том, что от величины зарплаты зависит, насколько хорошо будет работать система государственного управления, а начинать, возможно, нужно вообще не с этого.

Только в результате того, что повышение заплат обернулось не дискуссией, а политическим мордобоем, момент для обсуждения возможных путей решения проблем в очередной раз упущен.