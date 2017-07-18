Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который был выдвинут в губернаторы Свердловской области партией «Яблоко», заявил, что снимает свою кандидатуру, так как не может пройти муниципальный фильтр. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с основателем партии Григорием Явлинским.

«Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся. Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного», — заявил Ройзман.

Ранее сообщалось, что Ройзман собирается обжаловать в Конституционном суде законность муниципального фильтра, однако, судя по всему, делать этого не будет. Отметим, что против практики сбора подписей местных кандидатов не раз выступала не только председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, но и лидеры других партий, в том числе парламентских. В ЛДПР и КПРФ даже говорили о возможности бойкота выборов, правда, коммунисты угрожали снять своих кандидатов в этом году, а партия Жириновского — не выдвигать в следующем.

Накануне совместной пресс-конференции Ройзмана и Явлинского Слабунова обвинила главу Центризбиркома Эллу Памфилову в том, что та «оказывает прямое публичное давление на руководство избирательной комиссии Свердловской области». Цель, по мнению руководителя «Яблока» — отстранение Ройзмана от выборов. В ответ Памфилова заявила РБК, что ей неловко было читать критику в свой адрес от партии, которая «всегда ратовала за правовое государство, и так пренебрежительно отнеслась к процедуре выдвижения, и не прислушалась к доброжелательным и своевременным рекомендациям».

Элла Памфилова. Фото: ЦИК РФ

Напомним, что по мнению Центризбиркома, выдвижение Ройзмана произошло с нарушениями. Дело в том, что мэр Екатеринбурга был выдвинут федеральным бюро «Яблока», хотя, как уверены в облизбиркоме, такое решение могло быть принято только на съезде или конференции регионального отделения партии. Сам Ройзман уверен, что претензии ЦИК связаны с нежеланием допускать его до губернаторских выборов.

Между тем выдвижение Ройзмана действительно сопровождалось конфликтами в партии. Изначально планировалось, что областное отделение выдвинет его 19 июня. Но за несколько дней до этого глава отделения Юрий Переверзев заявил, что слагает с себя полномочия, выходит из партии и отказывается участвовать в выдвижении кандидата. Вслед за ним партию его сторонники, в результате чего не удалось собрать партийную конференцию. По словам, так Переверзева, так он отреагировал на давление, которое на него оказало федеральное руководство «Яблока».

Из-за всех этих проблем выдвижение произошло только 21 июня, причем Ройзмана выдвинуло федеральное бюро партии. Только после этого Ройзман начал сбор подписей муниципальных кандидатов, необходимых для выдвижения на выборы. На пресс-конференции Ройзман не уточнил, сколько всего подписей удалось собрать. На 6 июля у него было 39 подписей. 12 июля, по словам Эмилии Слабуновой, подписей стало 45. Всего для регистрации как кандидата ему нужно было собрать от 126 до 132 подписей.

Выборы. Сбор подписей

Также Ройзмана в губернаторы выдвинула партия «Парнас», но он хотел идти на выборы именно от «Яблока».

Ройзман заявил, что без его участия выборы будут нелигитимными и призвал уважающих себя избирателей не принимать в них участия. «Эти выборы без моего участия в Свердловской области ненастоящие. Можно называть как угодно: ролевые игры, шоу долгоносиков — как вам больше нравится», — сказал Ройзман.

Без Ройзмана у врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева фактически не остается реальных соперников. Выборы главы региона назначены на 10 сентября.