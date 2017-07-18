В России создадут школьное телевидение, которое будет показывать как воспитательного сорта передачи, так и сюжеты о жизни конкретных школ. Об этом заявила в ходе заседания президиума Совета законодателей России в Госдуме 13 июля министр образования и науки Ольга Васильева.

По словам министра, телевидение будет двусоставным; предполагается, что существовать оно будет в каждой школе России. «Первая часть этого телевидения – единая программа для всей страны, куда будут входить сюжеты на те темы, которые нас интересуют, прежде всего воспитательного значения, новостные сюжеты, а вторая часть – школьная жизнь, жизнь каждой школы, которую наши дети будут знать», – приводит слова Васильевой информационное агентство ТАСС.

«Любовь друг к другу, межконфессиональное, межнациональное согласие начинаются в очень раннем возраста, и задача школы – воспитывать. У нас есть много проектов, рассчитанных на разный возраст, чтобы мы вернули в школы согласие детей национальное и конфессиональное», – отметила министр, подчеркнув, что проект школьного телевидения относится именно к этой категории.

Ожидается, что к реализации проекта приступят в сентябре 2017 года.

Прокомментировать идею для «Полит.ру» согласился Никита Белоголовцев, главный редактор образовательного портала «МЕЛ». Значимого практического результата от ее реализации, по оценке эксперта, ожидать не стоит, так как дети, по его оценке, в особенности учащиеся младших классов, не заинтересованы в телевидении.

Никита Белоголовцев

«Думаю, что нам совершенно не стоит переживать не из-за воспитательности, и не из-за содержательности. Я абсолютно уверен, что это не будет иметь эффекта вообще никакого, и даже в теории не может его иметь. К сожалению, это яркий пример того, что там, где рождена идея, нет не только понимания проблемы, но нет даже способности правильные термины использовать. Потому что абсолютно очевидно, что школьники, особенно младшие, – не про телевидение. И тем более они – не про линейное телевидение и не про общешкольные новости.

В чем беда школьных, образовательных и тому подобных телеканалов, которые сейчас периодически создаются? В том, что современные технологии позволяют сделать очень пристойное качество телекартинки минимальными средствами. Телефон, планшет, фотоаппарат сейчас снимают круче, чем снимали телекамеры не так давно – даже не десять, а пять лет назад. В этой ситуации хороший телевизионный контент производить дорого в сравнении с этим, а другого специалисты не умеют.

Не умеют – к счастью или к сожалению – создавать видеоблогеров. Мыслят новостными выпусками, ток-шоу и прочим подобным, а это так не работает. Причем уже довольно давно не работает, а специалисты продолжают это делать и такие форматы все множатся. Поэтому я и говорю: у меня совершенно нет никаких переживаний о том, что реализация этой идеи будет какой-то разрушительной или созидательной. Нет, она просто будет абсолютно незаметной. Очень надеюсь только, что все это будет недорого, как в случае с московскими образовательными бродкастерскими инициативами.

Ну, и что еще стоит сказать… Вот что: почему-то никто не хочет понять и прочувствовать, что тот факт, что практически каждый физически способен завести себе видеоблог, еще не означает, что каждый может сделать его интересным, понятным и так далее. Так что если у каждой школы будет и свое телевидение… Ну, это ужас и катастрофа – оно будет скучным и неинтересным даже тем, кто его делает. Поэтому эту затею, думаю, ждет провал», – сказал Никита Белоголовцев.

Телевизор на фоне облаков / pixabay.com

Говоря о том, что не все инициативы в области образования учитывают реальное положение дел, эксперт отметил, что дело тут не в сфере образования как таковой, а в том, что между авторами идей и теми, для кого они предположительно должны быть реализованы, существует разрыв примерно в 25 лет.

«Это ведь даже не про систему образования история, а про язык. Тот, кто придумал идею о школьном телевидении, говорит на языке двадцатилетней давности. А те, кто должны эту идею на себе почувствовать, говорят на языке пятилетнего будущего. В этом и разница, получается разрыв в двадцать пять лет», – объяснил он.

Говоря о возможности привлекать к разработке предложений экспертов, которые разбираются в вопросе, Белоголовцев отметил, что сама по себе возможность эта существует, однако в данном случае не менее значима и тематика, отбор сюжетов, которые были бы близки школьникам.

«Такая возможность, с одной стороны, есть – существует же Совет блогеров при Государственной Думе. Но здесь главный вопрос не в этом, а в том, зачем это нужно. Образовательные каналы на YouTube есть, хорошие блоги есть, да и воспитательного контента там много. То есть в отдельном воспитательном школьном телевидении просто нет необходимости.

Выступление блогера в Госдуме /YouTube.com

И еще. Если вы действительно хотите сделать интересные ролики, обратитесь к тем, кто умеет делать интересные ролики. Но если вы хотите сделать интересные роли про роль Русской православной церкви во Второй Мировой войне, скорее всего, рассказать об этом так, чтобы школьникам было интересно, не получится. Им это неинтересно. Точно так же и воспитательная задача такого телевидения: если для школьников это мертвая тема, то как ее ни подавай, она останется мертвой», – полагает Никита Белоголовцев.