В понедельник «Ведомости» опубликовали статью про то, как эксперты ищут «образ будущего» для будущей президентской кампании Владимира Путина. Тема в политологическом сообществе действительно обсуждается, и над ней работают институты совершенно разной направленности — от ОНФ до ОГФ.

Собственно вся статья, которая в печатной версии имеет заголовок «Будущего не видно», построена на комментариях анонимных собеседников, которые, как утверждается «близки к Администрации президента» и «близки к Кремлю».

Так, утверждается, что у темы уже сменилось несколько кураторов: сначала за нее отвечал телеведущий Валерий Фадеев, потом директор Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, а затем директор фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Сам Костин в разговоре с радиостанцией Business FM объяснил, что он прямо сказал корреспонденту «Ведомостей»: «Я художественный вымысел не комментирую».

Говоря о самой проблеме поиска образа будущего, Костин отметил, что «она высосана из пальца». «Хочу вам сказать, безусловно, любая программа на выборах, тем более, на главных выборах страны — это всегда рассказ о будущем. Я не вижу здесь каких-то сложностей существенных, каких-то трудностей. Есть запрос общества. Есть очевидные вызовы, которые стоят перед страной. В любом случае. должен быть там ответ на эти вопросы. А основная часть этой работы, главная часть этой работы остается, как, собственно, это и должно быть, вне поля общественного внимания, знания», — сказал он.

«Кстати, вот эта статья, подтверждение того, что работа идет и в тот момент, когда она должна быть предъявлена обществу, она будет предъявлена. Я не имею отношения к той форме описания избирательной программы кандидата, которая сегодня появилась в газете "Ведомости"», — добавил Костин.