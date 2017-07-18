Топ новостей 18 июля
Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня глава ДНР объявил о создании на Украине нового государства, США испытали в Персидском заливе лазерное оружие, Евгений Ройзман не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах.
Захарченко объявил о создании на Украине нового государства
Александр Захарченко объявил о создании на территории Украины нового государства Малороссия. «Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», заявил он и предложл ввести в новом государстве чрезвычайное положение на три года, чтобы расследовать военные преступления.
Малороссия - это когда новороссия замерзла и скукожилась.— МинПанд (@crimeapanda) 18 июля 2017 г.
У Меркель день рождения.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 18 июля 2017 г.
Малороссия - это такой плевок в нее и Минские соглашения, которые она заключала.
Ждите усиления санкций.
Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Наноросия и две урны.— пан Палівець (@pan_palivec) 18 июля 2017 г.
3 года учил ДНРовский язьік, а оказалось надо малоросский pic.twitter.com/SWB4ZZGngF— Donald J. Gnap (@realDonaldGnap) 18 июля 2017 г.
В Ираке задержаны смертницы из России
В Мосуле задержана группа из 20 женщин, которые могли состоять в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В группе были уроженки Чечни. Они могли быть связаны с «полицией» ИГ, имели оружие и пояса смертниц. Также в группе оказались гражданки Германии, Турции, Канады, Ливии.
Девушка, взятая в плен иракскими войсками в старом Мосуле, оказалась не рабыней-езидкой, а членом ИГ, предположительно 16-летней немкой pic.twitter.com/cFOJmQqTQR— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 18 июля 2017 г.
США испытали в Персидском заливе лазерное оружие
ВМФ США испытал лазерное оружие в Персидском заливе, использую в качестве цели беспилотник. Попадание по нему было «беззвучным и незаметным». Испытанное оружие поражает цель в 50 тысяч раз быстрее крылатых ракет, а на направление луча не может повлиять ветер.
Ройзман не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах
Выдвинутый партией «Яблоко» Евгений Ройзман сообщил, что снимает свою кандидатуру с губернаторской кампании в Свердловской области, так как не может пройти муниципальный фильтр. Он отметил, что не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.
Это не выборы. Это обман избирателей и ролевые игры. Считаю, честные люди не должны принимать в этом участие. Эти выборы надо бойкотировать.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 18 июля 2017 г.
Володин не препятствовал выдвижению Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Кириенко поставил блок на его выдвижение.— Алексей Венедиктов (@aavst) 18 июля 2017 г.
Участнику акции 26 марта запросили три года за брошенный кирпич
Гособвинение потребовало три года колонии общего режима Станиславу Зимовцу, которого обвиняют в том, что на акции 26 марта в Москве он бросил кусок кирпича, который попал в подполковника ОМОН по фамилии Котенев. Сначала он признал свою вину, однако затем отказался от показаний.
Прикольно, Зимовца, оказывается, развела на признательные показания любовница Сергея Полонского адвокат Диана Татосова— Pavel Chikov (@pchikov) 18 июля 2017 г.
СМИ сообщили об упрощении блокировки «зеркал» сайтов
С 1 октября в России «зеркала» сайтов начнут блокировать по упрощенной схеме по принципу схожести с уже заблокированными по трем из четырех характеристик, которые включают дизайн и структуру сайта, содержание, доменное имя и функциональные характеристики. Минкомсвязи сможет оценить копию сайта по данным признакам за сутки после поступления запроса.
СМИ рассказали о сокращениях в отделах МВД по борьбе с экстремизмом
В регионах в подразделениях Главного управления по противодействию экстремизму МВД, а также в центральном аппарате ведомства могли начаться сокращения, а сотрудники ГУПЭ также переехали в главное здание МВД. В ведомстве данную информацию опровергли.
Потому что теперь, когда счета главного экстремиста Соколовского арестованы, бороться больше не с чем pic.twitter.com/rfc2GlYpHq— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 18 июля 2017 г.
Прокуратура посчитала незаконным арест экс-директора «Гоголь-центра»
Прокуратура на суде по мере пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому заявила о том, что его арест был незаконным, так как обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело. Однако следствие просит продлить срок ареста Малобродского до 19 октября.
Обвинение не то, а человек всё равно сидит. https://t.co/YLufwUad5E— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 18 июля 2017 г.
Правительство отказало МВД и Нацгвардии в доступе к врачебной тайне
Комиссия правительства по законопроектной деятельности отклонила инициативу Госдумы о наделении Нацгвардии и МВД правом запрашивать у врачей сведения о медицинских противопоказаниях граждан, так как не обоснована необходимость предоставления доступа к этим данным, а подобное право силовиков «будет затрагивать интересы широкого круга лиц».
Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на здоровье детей
Роспотребнадзор проверит, как спиннер может повлиять на здоровье детей, так как «отмечается его агрессивное продвижение в детской и подростковой среде». Пока в ведомстве рекомендовали родителям не приобретать спиннеры вне торговых точек.
О превращении государства в банду дармоедов в одном скриншоте https://t.co/RcoYNNYorC— Alexey Navalny (@navalny) 18 июля 2017 г.