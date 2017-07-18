Топ новостей 18 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня глава ДНР объявил о создании на Украине нового государства, США испытали в Персидском заливе лазерное оружие, Евгений Ройзман не прошел муниципальный фильтр на губернаторских выборах.

Александр Захарченко объявил о создании на территории Украины нового государства Малороссия. «Мы исходим из того, что Донецкая Народная Республика, наряду с Луганской Народной Республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть», заявил он и предложл ввести в новом государстве чрезвычайное положение на три года, чтобы расследовать военные преступления.

Малороссия - это когда новороссия замерзла и скукожилась. — МинПанд (@crimeapanda) 18 июля 2017 г.

У Меркель день рождения.

Малороссия - это такой плевок в нее и Минские соглашения, которые она заключала.

Ждите усиления санкций. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 18 июля 2017 г.

Административной единицей в Малороссии является Микророссия, в которую, в свою очередь, входят Наноросия и две урны. — пан Палівець (@pan_palivec) 18 июля 2017 г.

3 года учил ДНРовский язьік, а оказалось надо малоросский pic.twitter.com/SWB4ZZGngF — Donald J. Gnap (@realDonaldGnap) 18 июля 2017 г.

Пояс смертника / twitter.com

В Мосуле задержана группа из 20 женщин, которые могли состоять в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). В группе были уроженки Чечни. Они могли быть связаны с «полицией» ИГ, имели оружие и пояса смертниц. Также в группе оказались гражданки Германии, Турции, Канады, Ливии.

Девушка, взятая в плен иракскими войсками в старом Мосуле, оказалась не рабыней-езидкой, а членом ИГ, предположительно 16-летней немкой pic.twitter.com/cFOJmQqTQR — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 18 июля 2017 г.

ВМФ США испытал лазерное оружие в Персидском заливе, использую в качестве цели беспилотник. Попадание по нему было «беззвучным и незаметным». Испытанное оружие поражает цель в 50 тысяч раз быстрее крылатых ракет, а на направление луча не может повлиять ветер.

Евгений Ройзман / vk.com

Выдвинутый партией «Яблоко» Евгений Ройзман сообщил, что снимает свою кандидатуру с губернаторской кампании в Свердловской области, так как не может пройти муниципальный фильтр. Он отметил, что не смог собрать необходимое количество подписей депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Это не выборы. Это обман избирателей и ролевые игры. Считаю, честные люди не должны принимать в этом участие. Эти выборы надо бойкотировать. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 18 июля 2017 г.

Володин не препятствовал выдвижению Евгения Ройзмана в Екатеринбурге. Кириенко поставил блок на его выдвижение. — Алексей Венедиктов (@aavst) 18 июля 2017 г.

Гособвинение потребовало три года колонии общего режима Станиславу Зимовцу, которого обвиняют в том, что на акции 26 марта в Москве он бросил кусок кирпича, который попал в подполковника ОМОН по фамилии Котенев. Сначала он признал свою вину, однако затем отказался от показаний.

Прикольно, Зимовца, оказывается, развела на признательные показания любовница Сергея Полонского адвокат Диана Татосова — Pavel Chikov (@pchikov) 18 июля 2017 г.

С 1 октября в России «зеркала» сайтов начнут блокировать по упрощенной схеме по принципу схожести с уже заблокированными по трем из четырех характеристик, которые включают дизайн и структуру сайта, содержание, доменное имя и функциональные характеристики. Минкомсвязи сможет оценить копию сайта по данным признакам за сутки после поступления запроса.

Полицейский за компьютером / YouTube.com

В регионах в подразделениях Главного управления по противодействию экстремизму МВД, а также в центральном аппарате ведомства могли начаться сокращения, а сотрудники ГУПЭ также переехали в главное здание МВД. В ведомстве данную информацию опровергли.

Потому что теперь, когда счета главного экстремиста Соколовского арестованы, бороться больше не с чем pic.twitter.com/rfc2GlYpHq — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 18 июля 2017 г.

Алексей Малобродский

Прокуратура на суде по мере пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому заявила о том, что его арест был незаконным, так как обвинение было предъявлено до того, как возбудили уголовное дело. Однако следствие просит продлить срок ареста Малобродского до 19 октября.

Обвинение не то, а человек всё равно сидит. https://t.co/YLufwUad5E — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 18 июля 2017 г.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности отклонила инициативу Госдумы о наделении Нацгвардии и МВД правом запрашивать у врачей сведения о медицинских противопоказаниях граждан, так как не обоснована необходимость предоставления доступа к этим данным, а подобное право силовиков «будет затрагивать интересы широкого круга лиц».

Спинер. Игрушка в разобранном виде

Роспотребнадзор проверит, как спиннер может повлиять на здоровье детей, так как «отмечается его агрессивное продвижение в детской и подростковой среде». Пока в ведомстве рекомендовали родителям не приобретать спиннеры вне торговых точек.