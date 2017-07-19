Президент Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым руководитель администрации главы государства Антон Вайно или его первый заместитель Сергей Кириенко должны консультироваться с политическими партиями по кандидатурам на пост губернаторов.

«Установить, что консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента Российской Федерации или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергеем Владиленовичем», — говорится в документе. Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Это распоряжение касается не всех регионов, а только тех, где после реформы избирательного законодательства так и не были возвращены выборы губернаторов. Таких регионов в России всего несколько — это кавказские республики, за исключением Чечни, а также Крым (в Севастополе губернатор будет впервые избран 10 сентября).

Владимир Путин назначает Рамазана Абулатипова и. о. главы Республики Дагестан. 2013 kremlin.ru

Таким образом в чем-то восстанавливается порядок, который существовал до 2012 года. Тогда партия, чей список получил наибольшее число голосов на региональных выборах (иными словами, «Единая Россия») должна была предложить президенту список кандидатов в губернаторы, и уже глава государства выбирал будущего руководителя региона.

Сейчас, правда, говорится о том, что Кремль должен лишь консультироваться с политическими партиями, но и нет ограничений: если раньше своих кандидатов представляла только ЕР, то сейчас идеи могут предлагать все партии, с представителями которых решили поговорить в Кремле.

Владислав Сурков и Владимир Путин проводят встречу с депутатами "Единой России". 2004 kremlin.ru

В чем смысл нововведения, до конца непонятно, сложно говорить о демократизации системы, когда губернаторов фактически назначает президент с согласия местных депутатов. Между тем это может быть так или иначе связано с тем, что Сергей Кириенко решил привлечь к предвыборной работе в качестве консультанта близких к помощнику президента России Владислава Суркова людей. Известно, что когда Сурков был на посту куратора внутренней политики, он старался сделать так, чтобы политические партии разделяли с Кремлем ответственность за внутреннюю политику.

О том, что Сурков, который сейчас формально курирует только внешнюю политику, в первую очередь украинское направление, так или иначе возвращается к вопросам внутренней политики, 3 июля написала «Газета.ru». По данным источников издания, к работе с внутриполитическим блоком администрации президента привлечен политолог Алексей Чеснаков, близкий к Владиславу Суркову. Сам Чеснаков подтвердил, что поддерживает контакт со структурами администрации президента и готов к полноценному сотрудничеству.

Один источник «Газеты.Ru» утверждает, что именно Чеснаков привлечен в качестве эксперта к работе «над смыслами и графиком» предвыборной президентской кампании 2018 года и действует в таком качестве как минимум неделю. По этим данным, Чеснаков активно взаимодействует с Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), главным think tank внутриполитического блока Кремля.