Британия и ЕС на этой неделе возобновили приостановленные переговоры об отсоединении Британии. Перерыв был вызван тем, что стороны некоторое время не могли найти компромисса по ряду вопросов, которые считаются определяющими для дальнейшего хода переговоров. Возобновление переговоров представляет собой новую попытку преодолеть разногласия.

Официально переговоры по отделению Британии от ЕС начались 19 июня, напоминает Wall Street Journal. ЕС настаивал, что прежде всего нужно договориться о том, какие права будут у граждан ЕС и Британии после отделения. Для Британии главная тема переговоров – это условия доступа к единому европейскому рынку после отсоединения. При обсуждении прав переговоры зашли в тупик и были прерваны, а возобновились только в минувший понедельник. Все условия отделения, по замыслу, необходимо обговорить до марта 2019 г.

Противоречия в вопросе о гражданах возникли из-за того, что ЕС предложил наделить граждан Британии в ЕС и граждан ЕС в Британии теми же возможностями, которые у них есть сейчас. Британия не хочет оставлять те же права, а предлагает вместо этого новый статус, в котором останутся многие из нынешних прав, а также возможность получить британское гражданство. В настоящий момент, оговаривает WSJ, в Британии живут около трех миллионов приезжих из стран ЕС. В странах ЕС, в свою очередь, живут более миллиона британцев.

Праздничная подсветка здания в Лондоне / flickr.com

При всех этих разногласиях, отмечает WSJ, достижение договоренности по правам в сжатые сроки возможно и даже реалистично. Гораздо труднее будет прийти к компромиссу по следующему вопросу на повестке – о финансовых обязательствах Британии. ЕС считает, что Британия должна заплатить ему в соответствии с этими обязательствами 60 млрд. евро. Британия категорически не согласна. Правда, несмотря на категоричный тон британских политиков в каждом конкретном случае, когда речь заходит об обязательствах, Британия постепенно начинает демонстрировать готовность к уступкам.

Но при всех уступках согласие на уплату предъявленной суммы в Британии имело бы эффект разорвавшейся политической бомбы. Особенно с учетом того, что сторонники отсоединения как раз полагали, что прерывание связей с Брюсселем должно стать гарантией того, что Британия больше ничего не будет платить ЕС.

Bloomberg пишет, что возобновление переговоров с ЕС произошло в момент крайне неприглядных препирательств в правительстве Британии. Расхождения во мнениях среди министров привели к тому, что они начали публично обвинять и дискредитировать друг друга. Этому также немало способствует то, что позиции премьер-министра Британии Терезы Мэй сейчас ослабли, поэтому у некоторых деятелей появилась надежда в обозримом будущем занять ее место. Это служит для них дополнительным стимулом к тому, чтобы делать широкие публичные жесты.

Дэвид Дэвис, министр по отделению Британии от ЕС / flickr.com

Это несколько омрачает начало второго раунда переговоров как минимум потому, что теперь переговоры со стороны британского истеблишмента воспринимаются отчасти как полигон для внутренней политической борьбы. Так, например, в качестве потенциальной замены Мэй некоторые наблюдатели рассматривают министра по отделению Британии Дэвида Дэвиса. Недавно в таком же качестве воспринимался глава британского казначейства Филип Хэммонд, но теперь он оказался под шквалом критики за то, что он хочет поддерживать с ЕС после отделения как можно более тесные связи (в этом с ним солидарны британские бизнесмены). В свою очередь, Дэвису придется тоже прислушиваться к мнению бизнесменов, которые угрожают, что если до конца года их судьба не будет определена, они начнут выводить свои компании из страны.