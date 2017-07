«Коммерсантъ» под заголовком «Верховный главнолетающий» поместил репортаж о визите Владимира Путина на Московский авиасалон.

«ЦБ поделится с банками лоббистом»: Гарегин Тосунян может спасти АРБ, уступив место Георгию Лунтовскому.

«Билет без ручки»: в России могут отменить бесплатный багаж в самолетах.

РБК: «Госзакупкам не хватает конкурентов». Минфин проверил исполнение закона о закупках и выяснил, что менее 6% закупок госкомпаний проводятся на конкурентной основе.

На чьи деньги строятся платные дороги в Санкт-Петербурге, написано в статье «Мосты и дети».

«Маневровые работы на ВСМ Москва — Казань»: РЖД дополнительно попросят у государства 400 млрд рублей.

«Известия»: «Доступная ипотека сбила цены на квартиры». Стоимость квартир на вторичном рынке в первом полугодии снизилась на 2,8%.

«В России создадут зоны свободного воздушного пространства»: Это позволит оптимизировать траектории, уменьшив время перелетов.

«Google и Apple заплатят за всё»: иностранные фирмы будут платить «налог на Google» за ИП и юрлиц.

«Газета.ru»: «Российские самолеты продали своим». На поддержку авиапрома за два года выделят 112 млрд рублей.

«Никакой жалости: правительство отменит налоговые льготы». Реформа налоговых льгот стоимостью 2,5 трлн рублей начнется с 2018 года.

«Трамп в вопросе Ирана занял позицию изгоя»: Иран подтвердил согласие с условиями «ядерной сделки».

The Economist: «Больше денег — меньше свободы: Будущее Юго-Восточной Азии представляется богатым, но нелиберальным» (More money, less freedom: South-East Asia’s future looks prosperous but illiberal). Чем богаче становится этот регион, тем меньше в нем демократии.

«The Economist объясняет: почему 65-летние — не старые» (The Economist explains: Why 65-year-olds aren’t old). Пора признать существование нового жизненного этапа между пенсионным возрастом и старостью.

Bloomberg: «Европе надоел Brexit» (Europe Is Bored With Brexit). Британия наконец собралась заняться вопросом отделения от ЕС, а ЕС уже перестал интересоваться этой темой.

«Сирийское перемирие — это крошечный шажок в сторону мира» (Syrian Cease-Fire Is a Baby Step Toward Peace). Даже скромная сделка по «деэскалации» на юго-западе Сирии — это уже многообещающий знак.

The Wall Street Journal: «Администрация Трампа ударила по Ирану дополнительными санкциями» (Trump Administration Slaps Iran With Additional Sanctions). Администрация президента США Дональда Трампа ввела против Ирана дополнительные санкции в связи с его программой по разработке баллистических ракет.

«Белый дом раскрыл планы по реорганизации NAFTA» (White House Unveils Its Plans for Remaking Nafta). Президентская администрация в США обнародовала план по реорганизации Североамериканского соглашения о свободной торговле, чтобы поддержать американских производителей.