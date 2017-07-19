Госдума приняла закон о курортном сборе, пока, правда, в рамках эксперимента и только в четырех регионах страны — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

В принципе, в самой идее курортного сбора нет ничего нового, и авторы инициативы справедливо ссылались на передовой европейский опыт: там туристы оплачивают его, сами того не замечая, все включено в стоимость проживания.

Другое дело, что курортный сбор — это очередное усложнение налогового законодательства, последняя реформа которого завершилась 15 лет назад. В какой момент опять придется резко сокращать число налогов и сборов, чтобы бизнес мог их выплачивать, не затрачивая на это сотни и тысячи часов работы бухгалтеров.