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19 июля 2017, 14:33
внешняя политика Россия США
Александр Гусев

Джон Хантсман, с которым России будет непросто

Джон Хантсман
Джон Хантсман
Fortune Live Media

Администрация президента США Дональда Трампа официально подтвердила выдвижение бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана послом США в России. Хантсмана, ранее также занимавшего пост посла США в Китае и Сингапуте, СМИ называют сторонником жесткой линии.

О том, что именно Хантсман может сменить Джона Теффа на посту главы американской дипломатической миссии в России, стало известно еще в марте 2017 года. Тогда СМИ много писали о том, что Хантсман происходит из семьи мормонов и в прошлом имел некие связи с Россией. В то же время они высказывали предположение, что новый посол будет проводить свою линию в России достаточно жестко.

Тогда ему предрекали серьезные трудности, если он займет этот пост, поскольку у демократов и республиканцев согласия нет, и чьи именно интересы как интересы США ему представлять, как полагали СМИ, еще неясно.

Сам Хантсман в то время на вопросы журналистов не отвечал. Позже знакомый с ним источник информационного агентства РБК подтвердил, что политик согласился возглавить дипмиссию США в России.

Информагентство отмечает, что дипломатический опыт Хантсмана является значительным и не ограничивается работой в Китае с 2009 по 2011 годы. Причем в 1992 году, когда президент Джордж Буш-старший назначил Хантсмана послом в Сингапуре, тому было всего 32 года. По данным Национальной ассоциации губернаторов, ​Хантсман тогда стал самым молодым американским послом за последние сто лет.

 
Рональд Рейган и Джон Хантсман
Из личного архива

Политикой Хантсман также интересовался и был сравнительно успешен: дважды, в 2004 и 2008 году, был избран губернатором штата Юта, называемого СМИ «обителью мормонов». Кстати сказать, во второй раз на выборах губернатора он получив 78 процентов голосов. В 2012 году Хатнсман был выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев. Однако проиграл партийные праймериз.

Имя Хантсмана также назвалось среди других претендентов на пост государственного секретаря в администрации президента Трампа, напоминает «Российская газета».

Известно также, что Джон Хантсман является сыном миллиардера-промышленника, чья компания Huntsman International LLC имеет несколько предприятий в России (в частности – заводы, производящие пигменты и полиуретаны). Как сообщает американская газета Salt Lake Tribune, состояние Хантсмана оценивается в миллиард долларов. Хатнсман женат и является отцом семерых детей, в том числе двух приемных дочерей из Китая и Индии.

Прокомментировать для «Полит.ру» это назначение согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, доктор политических наук, главный научный сотрудник института Европы РАН. Он согласился с предположением, что Хатнсман будет отстаивать интересы США очень жестко и решительно. По оценке политолога, кандидатура Хантсмана пройдет и Палату представителей, и Сенат без проблем, а так как ее уже поддерживает Трамп, практически нет шансов, что Хантсман не получит этот пост.

«Джон Хантсман – достаточно известная фигура в политическом истеблишменте Соединенных Штатов. Он является представителем очень крупного финансового клана – собственно, клада Ротшильдов, точно так же, как и Трамп – и входит в советы директоров целой плеяды крупных компаний, по крайней мере пяти – уж точно. Не буду называть их, они общеизвестны.

Кроме того, он достаточно долгое время был послом в Китае и Сингапуре. Отличается он достаточно жестким и принципиальным характером. Нам  будет очень непросто с этим человеком – он гораздо жестче, чем многие его предшественники. Но я абсолютно убежден, что его кандидатура пройдет и Палату представителей Конгресса США, и Сенат, и будет утверждена. Потому что там есть достаточно серьезное лобби, которое поддерживает Хантсмана. И команда, которая приедет с ним в Москву, конечно же, будет отличаться конструктивизмом, я бы сказал, и достаточно большой жесткостью по отношению к нашей стране. Просто потому, что первое лицо дипломатической миссии также будет вести себя достаточно жестко по отношению к России.

Хантсмана нельзя заподозрить в особой любви к нашей стране, но нельзя сказать и того, что он – ярый русофоб. Он – достаточно взвешенный политик, но еще больше, чем политик, чем дипломат, он – бизнесмен. И все же, честно говоря, я ожидаю, что с его приходом на пост диалог между Россией и Соединенными Штатами станет достаточно жестким, и Хантсман, конечно, будет отстаивать жестко позицию своей страны – в том числе по ситуации в Сирии. Хантсман является абсолютным прагматиком в отношении Исламской Республики Иран, занимает принципиальную же позицию в отношении присутствия, как он говорит, России на Украине. Поэтому надо готовиться к очень жесткой линии поведения.

 
Джон Хантсман и Петр Порошенко. 2014
ImageLink Photography / Dennis Kan

Еще раз повторю: я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы его кандидатура не была утверждена; она уже одобрена и Трампом. Кстати, об этом стало известно, если помните, еще в начале года, когда заговорили о том, что Теффт уйдет с должности посла. Ну, и если сравнивать их, то различия бросаются в глаза даже чисто внешние. Да и во всем сравнивать 130-килограммового Теффта, такого вальяжного, и этого сухопарого «волка», достаточно сложно.

Теффт, напомню, считался специалистом по России и по «цветным революциям». Но Хантсман не только очень жесткий человек, но еще и человек ловкий. Он – такой хитрый лис, он вхож во многие структуры, пользуется поддержкой, авторитетом во многих сферах. Неслучайно же он входит в советы директоров крупнейших компаний! Ну, и сам, что называется, человек очень небедный. Хотя тут этот термин не подходит: Хантсман – человек очень богатый, даже супербогатый. И свои позиции он привык и будет отстаивать очень твердо, буквально с пеной у рта», – сказал Александр Гусев.

Добавим, что еще после появления первой информации о том, что послом США в России может стать Джон Хантсман, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал эти сообщения. Он подчеркнул, что выбор посла – внутреннее дело США, в которое Россия вмешиваться не собирается, и заверил, что Москва готова приветствовать любого посла США, который будет способствовать налаживанию диалога между странами.

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