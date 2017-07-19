Должность премьер-министра не дает покоя российским политологам и всем, кто хоть как-то следит за развитием событий в стране. Считается очевидным, что Дмитрий Медведев, даже если и сохранит свой пост до марта 2018 года, точно потеряет его по итогам выборов. Внезапно все начали обсуждать достаточно интересного кандидата на пост главы правительства: Валентину Матвиенко.

Спикеру Совету Федерации сейчас 68 лет и она, кажется, так или иначе присутствовала в российской политике всегда — и это действительно так. Еще в начале 1970-х годов она начала делать карьеру по «комсомольской» линии в Ленинграде, в 1981 году возглавив региональное отделение организации. Потом она возглавила район на северо-востоке города, на заре Перестройки избиралась в городской совет депутатов, а в 1989 году стала народным депутатом СССР, возглавив в Верховном Совете комитет по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

После распада СССР перешла в МИД, была послом на Мальте и в Греции, а осенью 1998 года вернулась в Россию, став сразу вице-премьером в правительстве Евгения Примакова. Именно с Примаковым связывают карьеру Матвиенко после 1991 года: некоторые посты она занимала по его прямой протекции, некоторые — благодаря обширным связям. Считается, что Евгений Примаков в конце 1990-х — начале 2000-х возглавлял в России целый «клан», который был так или иначе связан с внешней разведкой и обладал огромным влиянием, в том числе на кадровую политику Кремля.

Вице-премьер Валентина Матвиенко подписывает российско-греческие документы. Афины, 2001 kremlin.ru

Как бы то ни было, в 2003 году Матвиенко сначала была назначена полпредом президента на Северо-Западе, а потом была избрана губернатором Санкт-Петербурга. Вполне вероятно, что аналогичный пост она заняла, даже если бы Советский Союз не распался, многие, кто с ней работают, уверяют, что Матвиенко умеет очень точно выбирать союзников.

С 2011 года Валентина Матвиенко возглавляет Совет Федерации. Формально, это один из высших постов в стране, по Конституции сопоставимый с премьер-министром или главой Верховного суда — все они возглавляют учреждения, которые представляют из себя отдельные, независимые ветви власти. Но реальность, конечно, вносит свои коррективы.

Совет Федерации — это палата представителей регионов, которые после внедрения принципа «вертикали власти» не имеют практически никакого влияния на федеральную политику. Соответственно, если еще в конце 1990-х годов сенаторы могли накладывать вето на президентские законопроекты или отказываться отправлять в отставку Генерального прокурора, то уже в середине 2000-х они стали играть чисто техническую роль, закон не может вступить в силу без согласия Совета Федерации. В итоге палата стала прибежищем для миллиардеров, которые свои посты фактически покупали, и политических отставников.

Кажется, главная цель Матвиенко на посту спикера Совета Федерации — усиление роли палаты в политической жизни страны и она этого, стоит признать, добилась. Но предстоит 2018 год, когда дизайн политической системы точно изменится, причем как — пока неизвестно, возможно, даже Владимиру Путину. Так что Матвиенко просто вынуждена проявлять активность, чтобы не только напомнить о себе, но добиться того, чтобы ее пост в результате политических рокировок ее устраивал.

Отсюда и громкие выступления, и диалог с противниками реновации, и вообще появление репортажей из зала заседаний СФ в последнее время.

Валентина Матвиенко в президиуме 416-го заседания Совета Федерации council.gov.ru

И тут оказалось, что Матвиенко может быть неплохим претендентом на пост премьер-министра. Опытный политик и аппаратчик, значит сможет модерировать конфликты в правительстве, немолодая, значит не слишком надолго, например до выборов новой Думы в 2021 году, достаточно популярная.

Другой вопрос в том, зачем Владимиру Путину назначать Матвиенко на пост главы правительства. Можно сколько угодно говорить про яркий политический ход для повышения доверия среди женщин или что-то подобное — но такие решения принимаются явно на основании куда более сложных расчетов.

Например, можно предположить, что таким образом Владимир Путин поддержит процесс легитимизации элит второго уровня — людей, которые находятся достаточно близко к руководству страны, но окончательных решений пока не принимают. Обычно в политологической науке под термином «элиты второго уровня» понимаются представители крупного бизнеса, некоторые военные в чине полковников, министерские чиновники уровня начальника отдела и т. д., но в России процесс принятия решений крайне централизован, поэтому можно допустить искажение стандартных распределений ролей.

Понятно, что Матвиенко сложно отнести к «молодому поколению» хотя бы в силу возраста, но она действительно может подтянуть очень многих чиновников и даже региональных политиков, о которых пока почти ничего не слышно.