Англоязычные СМИ оживленно обсуждают сообщения о том, что во время саммита G20 в начале июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп разговаривали не только на официальной встрече, но и позднее, в неформальной обстановке за ужином. Первоначально об этом разговоре сообщил Иэн Бреммер, председатель аналитического центра Eurasia Group, который, в свою очередь, узнал об этом со слов участников ужина. После этого американский Белый дом выпустил сообщение, где говорилось, что Трамп во время ужина говорил со многими лидерами, в том числе с Путиным.

Washington Post поясняет, что встреча президентов за ужином в медийном сюжете "подчеркивает, насколько энергично Трамп во время саммита стремился построить дружбу с Путиным". Этот поворот истории продолжает линию спекуляций о похвалах Трампа в адрес Путина во время президентской гонки в США в 2016 г. С учетом такого контекста и первая (официальная) встреча Путина с Трампом преподносилась прессой как исключительно значительная (особенно за счет того, что длилась она больше двух часов вместо запланированного получаса).

История о второй встрече располагает к критике – вероятно, даже со стороны однопартийцев Трампа – республиканцев в конгрессе. Их, комментирует WP, должно беспокоить, что "он слишком уютно чувствует себя в обществе одного из главных противников США". Также WP подчеркивает важность того, что во время второго разговора присутствовал только российский переводчик.

С точки зрения Белого дома, пишет Wall Street Journal, медийное внимание к этому неформальному разговору сильно преувеличено: СМИ пытаются представить ситуацию так, будто кто-то пытался его скрыть. Между тем, такая постановка вопроса "ложна, вредна и абсурдна", потому что взаимодействие с мировыми лидерами - это часть обязанностей президента. Трамп тоже высказал критику медийных сообщений, представляющих разговор так, как будто это раскрытый секрет. При этом пресса знала о том, что все лидеры отправляются на ужин (без участия журналистов).

Роберт Суон Мюллер FBI

История о второй встрече, отмечает WSJ, появилась в то время, когда специальный советник Роберт Мюллер расследует предполагаемые попытки России вмешаться в американские президентские выборы в 2016 г. и пытается установить, не находились ли помощники Трампа в сговоре с Москвой. Еще одна составляющая контекста, указывает WSJ, - это то, что во вторник администрация Трампа объявила о намерении официально номинировать на должность посла в России Джона Хантсмана, в прошлом губернатора штата Юта, затем, при президенте США Джордже Буше-младшем – посла в Сингапуре, а при президенте США Бараке Обаме – посла в Китае.

Журнал Time тоже оговаривает, что, по сообщениям Белого дома, Трамп во время ужина также разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими лидерами. Действительно, разговор с лидером любой страны в такой ситуации совершенно нормален, считает автор, как нормально и то, что пресса даже в неформальные переговоры пытается вчитывать смыслы.