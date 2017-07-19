Инвестаналитик Юрий Прокудин: Ухудшение платежного баланса постепенно подталкивает Японию к возобновлению эксплуатации не функционирующих реакторов АЭС

К 2030 году Япония намерена увеличить долю атомной энергетики в выработке электроэнергии до 30% от общего объема генерации в стране. В этом случае доля безуглеродной энергетики (возобновляемые источники и мирный атом) в энергобалансе увеличится до 44%, а это позволит сократить выбросы парниковых газов на 26% от 2009 года, заявил в ходе панельной сессии «Безуглеродная энергия - энергия будущего» на «Астана Экспо-2017» в Казахстане советник Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори.

«Сейчас люди понимают важность ядерной энергии», - отметил Хаттори. Он добавил, что к концу 2017 года ожидается возобновление эксплуатации еще 10 атомных реакторов. Ежегодно покупка импортных угля и газа обходится Японии в 30 млрд долларов, сообщил Такуя Хаттори.

Юрий Прокудин, аналитик Olymp Trade:

Япония и атомная энергетика - тема довольно сложная, она проходила уже несколько итераций и, по всей видимости, продолжит развиваться в довольно сложном ключе.

Япония до сих пор стоит перед сложным выбором: использовать мирный атом далее или отказаться от него? Ответ в данном случае находится не в общественном, и даже не в правовом поле, а в поле сугубо экономическом. Основной вопрос заключается в том, что может стать эффективной заменой АЭС на территории страны, и к этому вопросу обращаются и политики, и экономисты Японии на протяжении последних 3-4 лет.

Ухудшение платежного баланса страны за счет импорта углеводородов и топлива постепенно подталкивает к возобновлению эксплуатации уже имеющихся, хотя и не функционирующих реакторов АЭС, пускай и после небольшой доработки и модернизации. По этой причине в стране, несмотря на общий негатив по отношению к АЭС, уже функционируют 5 из 54 реакторов. И, судя по всему, Япония может продолжить наращивать ядерные мощности в текущем и в следующем годах.

Конечно, никто не говорит сейчас о том, чтобы полностью реанимировать отрасль в кратчайшие сроки. Однако возможность перезапуска еще 10 реакторов уже присутствует во мнении бывшего президента Японского атомного промышленного форума Такуя Хаттори.

Некоторые специалисты японской сферы атомной энергетики констатируют факт необходимости запуска не менее 14 реакторов в 2018 году. Судя по всему, это тот самый случай, когда экономические интересы постепенно берут верх над общественным мнением.