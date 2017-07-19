Инвестиции в редактирование генома

В России разрабатывается новый подход в лечении заболеваний человека, основанный на редактирования генома клеток костного мозга. В настоящий момент разработчик подхода – российская биотехнологическая компания AGCT (Advanced Gene & Cell Technologies Ltd.) – сконцентрировалась на его применении в терапии пациентов с лимфомами и ВИЧ, которым требуется трансплантация костного мозга.

Технология находится на ранней стадии доклинических исследований и уже на этом этапе смогла привлечь внимание инвестора: венчурный фонд RBV Capital, созданный с участием капитала РВК и ГК «Р-Фарм», инвестирует в разработку 44 миллиона рублей. В прошлом месяце RBV Capital и AGCT подписали соглашение об основных условиях инвестсделки на проводимой Фондом «Сколково» Startup Village, крупнейшей российской стартап-конференции для технологических предпринимателей. О том, что предшествовало подписанию соглашения и на что пойдут выделяемые средства, рассказывает Марина Попова, генеральный директор AGCT.

Идея лечения ВИЧ-инфекции с использованием генной клеточной терапии была предложена David Baltimore еще в 1988 году. Ученые всего мира работают над реализацией этой идеи с использованием различных технологий в течение последних 30ти лет.

«Проблема ВИЧ в нашей стране актуальна и в последние годы приобрела характер эпидемии. В Университете мы как гематологи, специалисты в области трансплантации костного мозга, также столкнулись с этой проблемой, – говорит Марина Попова о рождении проекта. – В университетской клинике под руководством профессора Бориса Владимировича Афанасьева, директора НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, выполнено более 3х тысяч трансплантаций костного мозга пациентам со злокачественными опухолями кроветворной и лимфатической ткани, из них три – уникальные. Троим пациентам с острыми лейкозами и ВИЧ выполнены аллогенные (от донора) трансплантации костного мозга».

История одного из этих пациентов отчасти похожа на случай «берлинского пациента», который излечился от ВИЧ благодаря трансплантации костного мозга от донора, c редким изменением гена CCR5, приводящим к невосприимчивости к вызывающему СПИД вирусу. В Германии у донора аберрация CCR5 delta 32 была в гомозиготном состоянии – находилась в двух аллелях гена. Российскому пациенту удалось найти совместимого на 10 из 10 по генам гистосовместимости донора костного мозга с естественной аберрацией CCR5 delta 32, но находящейся только в одном аллеле (гетерозиготном состоянии). «Санкт-Петербургский пациент жив, находится в ремиссии острого лейкоза, ВИЧ не определяется, он продолжает прием противовирусных препаратов», – уточнила Марина Попова.

Исследователи Первого Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета работают над проблемой лечения ВИЧ и злокачественных опухолей кроветворной и лимфатической ткани у этой категории пациентов в течение последних семи лет. По словам Марины Поповой, появление инструментов редактирования генома и научных работ по редактированию гена CCR5 позволило иначе взглянуть на решение этой проблемы.

«Говоря о редактировании вообще, и гена CCR5 в частности, нельзя не упомянуть пионеров в области разработки методов редактирования генома для коррекции заболеваний с использованием нуклеаз цинковых пальцев (ZFN), американскую компанию Sangamo BioSci. Первые работы по редактированию гена CCR5 под руководством Michael Holmes появились еще в 2008 году. Публикация о первом клиническом исследовании с применением редактирования гена CCR5 в зрелых лимфоцитах человека для контроля над ВИЧ и наш накопленный опыт в области исследований гемопоэтических стволовых клеток и трансплантации костного мозга, в том числе пациентам с ВИЧ-инфекцией, натолкнули нас на идею редактирования гена CCR5 именно в гемопоэтических стволовых клетках (клетках костного мозга), что имеет преимущества в сравнении с редактированием зрелых лимфоцитов человека, чтобы приблизиться к уровню излечения от ВИЧ, подобно достигнутому у «берлинского пациента». С этой идеей мы пришли на конкурс ОнкоБиоМед в “Сколково”», – вспоминает генеральный директор AGCT.

Победив в конкурсе ОнкоБиоМед, компания AGCT стала резидентом Фонда «Сколково» в декабре 2015 года, где началось воплощение идеи в жизнь. Разрабатываемая компанией технология заключается в изъятии собственных стволовых клеток пациента из костного мозга и редактирования их генома вне организма с использованием TALE-нуклеазы. У клеток изменяют ген корецептора CCR5, отвечающего за проникновение вируса. Клетки с измененным геном трансплантируют обратно пациенту, где они дифференцируются в клетки иммунной системы и без корецептора CCR5 становятся невосприимчивыми к самым распространённым подтипам ВИЧ.

«Мы в «Сколково» пришли с научной идеей. Трудно переоценить роль «Сколково» в том, что произошло дальше. Коллеги из Фонда фактически указали нам путь реализации проекта, который раньше мы не представляли. При этом участвовали все: биомедицинский кластер, Центр интеллектуальной собственности, Инвестиционная служба и, в результате слаженной работы, появился настоящий стартап, который быстро стал инвестиционным проектом профессионального венчурного фонда, – рассказывает о росте в качестве резидента Фонда Марина Попова. – За полтора года мы получили грантовую и менторскую поддержку «Сколково». Проработали план реализации проекта и бизнес-план. Заняли второе место в числе победителей конкурса StartupVillage в 2016 году».

В «Сколково» отмечают заслуживающий поддержку профессионализм резидента. «Технологии редактирования генома – безусловно, очень интересное, перспективное и бурно развивающееся направление. Компания AGCT представляет собой пример синтеза передовой науки, клинического опыта и прекрасной команды, – говорит Вера Рыбко, проектный менеджер кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково». – И нам очень радостно видеть, что такой стремительно растущий проект привлек поддержку высокоспециализированного инвестора».

Компания AGCT ужеполучила первый транш финансирования от венчурного фонда RBV Capital. Как сообщила Марина Попова, инвестиции А-раунда пойдут на подготовку пакета доклинических данных для проведения пилотного клинического исследования фазы 1-2.«Инвестиционная стратегия подразумевает поэтапное снижение риска. Инвестиции первого этапа будут направлены на завершение исследований “proof-of-concept”, по достижению поставленной цели будет привлекаться дополнительное финансирование.Мы рассчитываем, что индустриальная экспертиза и инвестиции фонда RBV Capital позволят нам успешно пройти весь путь до реализации технологии на рынке, – подчеркивает генеральный директор AGCT. – Разработанный план развития проекта предусматривает объем доклинических исследований in vitro, iv vivo и отработку технологии, достаточные для получения разрешения на клиническое исследование».

Если технология успешно пройдет клинические испытания, ее применение избавит от пожизненной антиретровирусной терапии многих ВИЧ-пациентов, в том числе резистентных к этому виду терапии. AGCT осуществляет научно-исследовательскую работу в сотрудничестве с Первым Санкт-Петербургским Государственным Медицинским Университетом им. акад. И.П. Павлова, участвуя в реализации Национальной технологической инициативы работает с Агентством стратегических инициатив.

В компании считают, что в перспективе редактирование генома может стать основой методов лечения и других социально значимых заболеваний. Но пока, как подчеркивает Марина Попова, все усилия команды сосредоточены на первом проекте – лечении ВИЧ-инфекции и ВИЧ-ассоциированных злокачественных новообразований: «Технология редактирования генома имеет практически безграничные возможности. На сегодняшний день эту технологию уже можно применить для лечения целого ряда заболеваний. У нас есть проекты по лечению онкологических и наследственных заболеваний. Но каждый из них требует значительной проработки, научных исследований и инвестиций. Сегодня мы сконцентрированы на реализации нашего проекта по ВИЧ, а к остальным вернемся в будущем».