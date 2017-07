Топ новостей 19 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в законопроект об анонимайзерах добавили пункт о контроле со стороны ФСБ и МВД, Госдума приняла закон о лишении террористов гражданства, а Дональд Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. За документ проголосовали 362 депутатов, против не выступил никто, двое воздержались. Поиск анонимайзеров и VPN решили поручить ФСБ и МВД. При этом определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет также только по запросу от правоохранительных органов.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о лишении гражданства России иностранцев, осужденных за терроризм и экстремизм. В поддержку документа высказались 409 депутатов. Также вводится присяга, которую иностранцы должны приносить, когда принимают гражданство. Процедура получения гражданства для выходцев из Украины упрощается.

Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России дипломата Джона Хантсмана. 56-летний Хантсман являлся послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011). Он также дважды избирался губернатором штата Юта.

Congratulations @JonHuntsman on your nomination. I loved the job. Hope you will too.