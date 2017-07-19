Топ новостей 19 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в законопроект об анонимайзерах добавили пункт о контроле со стороны ФСБ и МВД, Госдума приняла закон о лишении террористов гражданства, а Дональд Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN. За документ проголосовали 362 депутатов, против не выступил никто, двое воздержались. Поиск анонимайзеров и VPN решили поручить ФСБ и МВД. При этом определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет также только по запросу от правоохранительных органов.

- Пс... Есть чо?



- Анонимайзеры, трёхлитровые бутылки... спиннеры свежие, только вчера привезли. — Valery Ledovskoy (@Goudron) 18 июля 2017 г.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о лишении гражданства России иностранцев, осужденных за терроризм и экстремизм. В поддержку документа высказались 409 депутатов. Также вводится присяга, которую иностранцы должны приносить, когда принимают гражданство. Процедура получения гражданства для выходцев из Украины упрощается.

Конституция РФ Статья 6.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права... https://t.co/Dxunz5tS6H — Константин Боровой (@kborovoi) 19 июля 2017 г.

Все,кто захочет варежку открыть против власти,будут объявлены террористами..Удобно! Госдума приняла закон о лишении гражданства за терроризм — ௵_Надежда (@nadezdanba) 19 июля 2017 г.

Джон Хантсман посол США в Сингапуре / wikipedia.org

Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России дипломата Джона Хантсмана. 56-летний Хантсман являлся послом США в Сингапуре (1992-1993) и в Китае (2009-2011). Он также дважды избирался губернатором штата Юта.

Congratulations @JonHuntsman on your nomination. I loved the job. Hope you will too. — Michael McFaul (@McFaul) 19 июля 2017 г.

Между тем СМИ сообщили о второй встрече между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита G20. Беседа состоялась за ужином. По данным гостей, Трамп сам подошел к своему коллеге.

Теперь в США подняли скандал вокруг фейка о "секретном ужине" Путина и Трампа. Требуют сообщить детали тайной беседы, к-ой не было. Больные. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 июля 2017 г.

Алтай. Домик у горного озера / pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пилотный проект рассчитан до конца 2022 года. Максимальная ставка сбора сначала будет составлять 50 рублей в сутки, а с 2019 года - 100 рублей.

Госдума приняла закон о курортном сборе.

Ну ничего, выход есть! pic.twitter.com/uVoFNBGEUG — Дядюшка Шу (@Shulz) 19 июля 2017 г.

Госдума в третьем чтении приняла закон о курортном сбореhttps://t.co/0zcuqRVfST pic.twitter.com/xkCszCCnUy — Лентач (@the_lentach) 19 июля 2017 г.

Госдума приняла закон о курортном сборе: теперь за посещение, скажем, Крыма надо будет платить до 100 руб/деньhttps://t.co/uEKBy2mhiw pic.twitter.com/B7XXsdkhzO — Лентач (@oldLentach) 19 июля 2017 г.

Объем инвестиций России в гособлигации США в мае 2017 года увеличился до 108,7 млрд долларов, на 3,8 млрд долларов, до максимума за два с половиной года. Рост идет с начала текущего года. В январе и феврале Россия увеличила инвестиции на 100 млн долларов, в марте — на 13,5 млрд долларов, а в апреле — на 5,1 млрд долларов.

У нас четкая антиамериканская стратегия.

Мы будем вкладывать миллиарды в экономику США

пока их внешний долг станет неподъемным. — Роза Анакойхер (@Anakoyher) 19 июля 2017 г.

Электросчетчик / pixabay.com

Глава Минстроя заявил, что объем общей задолженности в сфере ЖКХ составляет 1,34 трлн рублей, из которых долги населения — 645 млрд рублей. Он пояснил, что речь, скорее всего, идет о физических и юридических лицах. Мень также отметил, что россияне «в основном очень дисциплинированно» платят за ЖКХ, но в последнее время сумма долгов населения увеличилась с четырех до шести процентов.

Россияне задолжали 1,34 триллиона рублей за ЖКХ. Это чуть меньше, чем долг Кубы, который Россия простила странеhttps://t.co/Nve7l8CfAh pic.twitter.com/hdiee4fiAo — Лентач (@oldLentach) 19 июля 2017 г.

Пока это меньше, чем госдолг США, даже и говорить не о чем! pic.twitter.com/q9dJNFNZZw — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 19 июля 2017 г.

Выбор. Красная дверь / pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении поправки в УК, которые предусматривают введение уголовной ответственности за незаконную выдачу и получение избирательного бюллетеня. Если это произошло в ходе одних выборов, то нарушители будут наказываться штрафом от 200 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы до четырех лет. Если же преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, нарушителей ждет штраф от 400 до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

За «карусели» на выборах предусматривается максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. https://t.co/wDpQ6MvJat pic.twitter.com/dEswvcIZ0Q — Freekaliningrad (@kaliningradfree) 19 июля 2017 г.

Владислав Сурков считает полезным «хайп» вокруг идеи создания Малороссии, так как «частью всякой войны является война идеологическая, в которой противопоставляются слоганы и утопии». «У Киева есть евроутопия. Донецк отвечает идеей Малороссии. Разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации, аргументов и IQ спорящих сторон. Но тут уж, выражаясь по-малороссийски: яка держава, такой и IQ», – отметил он.

Долгоросы уже празднуют, а малоросы все еще моют посуду. — Илья Варламов (@varlamov) 18 июля 2017 г.

В Москве к зданию Роскомнадзора пришла группа молодых людей в масках и подожгла фаер. Когда на улицу вышла охрана здания, молодые люди покинули площадку. Деятельности Роскомнадзора ущерба нанесено не было.

Google объявил о запуске персонализированной новостной ленты. В ней появятся заметки, видеоролики и другие материалы, подобранные с учетом интересов пользователя на основе его поисковых запросов. 19 июля приложение будет доступно в США, а в течение двух недель – по всему миру. Впоследствии в ленте появится реклама.