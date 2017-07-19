Концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в «Ростех», будет разрабатывать программное обеспечение для информационной системы «Электронная путевка», уже запущенной в тестовом режиме. В эту систему должны поступать данные обо всех проданных турах.

Система «Электронная путевка» создавалась по распоряжению федеральных властей от 2014 года. «Путевка» была разработана группой «Астерос»; в тестовом режиме она действует с конца 2015 года. Предполагается, что запустить ее в штатном режиме смогут в начале 2018 года (возможно, уже в январе).

Как сообщает газета «Коммерсантъ», «Радиоэлектронные технологии» планируют подписать соответствующий меморандум с Ростуризмом в рамках авиасалона МАКС. По данным издания, в ходе пилотного запуска системы была обработана информация о 40 тысячах туров и 50 тысячах путевок без указания персональных данных. Когда же система заработает штатно, каждая путевка, которую в нее будут вносить, получит номер, по которому можно будет отследить ее статус (бронь, предоплата, оплата, исполнение), узнать информацию об авиарейсе, о гостинице и о том, насколько страховое покрытие туроператора соответствует объему его деятельности.

Туристы у трапа самолета / pixabay.com

По оценке советника главы Ростуризма Дмитрия Горина, система повысит прозрачность рынка, так как с ее помощью можно будет отслеживать статус оплаты путевки и требовать возврата средств в случае неисполнения обязательств.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласилась Наталья Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств». По ее мнению, участие концерна, входящего в «Ростех», пойдет на пользу системе, так как с реализацией проекта есть заминки именно в той части, которой планирует заняться концерн.

Наталья Осипова

«Ростех» будет разрабатывать программное обеспечение для этих целей. В законе у нас уже зафиксировано, что будет использоваться «Электронная путевка», и Ростуризм уже некоторое время ведет работу в этом направлении. Там, конечно, есть свои спорные моменты – именно в области программного обеспечения, и что конкретно там происходит, я сказать не могу. Но сама работа по «Электронной путевке», повторю, ведется, и участие в этих работах «Ростеха» как авторитетной компании, конечно, приветствуется всеми – там ведь специалисты высокого уровня.

Но как именно это будет сделано с использованием той базы, которая уже по каким-то контрактам создана и в какой-то степени готовности находится, или же это будет совершенно новый контракт, пока непонятно. Ну, в свое время увидим. А что касается базы «Электронная путевка», то все операторы, турагенты делают ее точно так же, как авиакомпании делают базу электронных билетов. Эта база – в своем роде аналог его в области туризма. Турагент или туроператор, продавая путевку туристу, заходит в базу данных «Путевки», фиксирует в ней все, и путевка получает номер. Словом, все очень просто, если провести аналогию с традиционными электронными билетами.

Что касается преимуществ от внедрения такой системы, то они тоже аналогичны преимуществам от электронного авиабилета. То есть путевки не только удобнее станет оформлять: это такая же единая база данных, единый учет. Работает она и с агентами, и с туристами, но тут дело не только в этом. Когда все путевки находятся в единой базе данных, и их номер и статус можно проверить, действительно повышается прозрачность рынка», – сказала Наталья Осипова.

Говоря о сроках начала работы системы в штатном режиме, эксперт отметила, что эти сроки, которые называют СМИ, пока ориентировочные. Она не исключила, что сроки эти могут быть скорректированы или же может быть введен режим пробного периода.

«В законе прописано, что положения об электронной туристической путевке вступают в силу с января 2018 года. Но возможно, будут продлены переходные положения. Все будет зависеть от того, как будет продвигаться работа. Не проект тут зависит от закона, а срок вступления в силу зависит от готовности «Путевки». Если она будет готова, то с января 2018 году можно будет ее уже узаконить.

Туристка с фотоаппаратом /pixabay.com

Надо сказать, Ростуризм уже докладывал о тестировании системы и о том, что оно уже было более или менее успешным. Словом, как только все будет готово, так и она и заработает. Если система не будет готова к 1 января, никто же не станет вводить ее в действие. Нужно будет просто переносить срок вступления в силу положений закона», – объяснила Наталья Осипова.

Что касается платности или бесплатности работы в системе для туроператоров и агентов, то, по мнению эксперта, если даже плата для туроператов или турагентов будет введена, она не окажется большой – возможно, будет сравнимой с платой за пользование ныне действующей системой бронирования.

«Будет ли система платной, надо уточнять у разработчиков проекта. Но думаю, если даже там и предусматривается какая-то плата за ее использование, она окажется незначительной. Потому что объемы там большие. Выходит примерно то же самое, что у мобильных операторов с роумингом – помните, вчера проходила такая информация? Если они платят за трафик некую условную сумму вне зависимости от числа секунд, а платят как бы за канал в месяц миллион рублей, то при звонках длительностью в пятьдесят миллионов секунд на каждый звонок приходится ничтожная доля оплата.

Как будет здесь, посмотрим. Думаю все же, что никто не заинтересован в росте стоимости турпродуктов, как выездных, так и внутренних. Так что, полагаю, эта плата будет небольшой. Сейчас ведь, когда туроператор работает с агентом, они устанавливают совместимую систему бронирования. То есть любой агент, имеющий дело с тем или иным оператором, подключен в специальной программе бронирования путевок, и за обслуживание этой программы идет некая абонентская плата. Она невысока. Ну, вот будет вместо этого плата за другую систему – и все», – заключила Наталья Осипова.

Добавим, что развитие туризма в России остается одним из важных направлений. 18 июля правительство России утвердило перечень товаров, работ и услуг, поддержка экспорта которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти в приоритетном порядке. Информация об этом была размещена на сайте кабинета министров. В перечень, в частности, включены работы и услуги в сферах туризма.