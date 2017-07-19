Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект, который вводит в России запрет на использование анонимных прокси-серверов и VPN-сетей для доступа к запрещенным сайтам. За документ единогласно проголосовали 363 депутата, против не выступил никто, двое воздержались.

Второе чтение — ключевое, в третьем, заключительном чтении в документ могут вноситься только технические правки. Ко второму чтению депутаты изменили порядок выявления сервисов, которые используются для обхода блокировок. Если до этого заниматься этим предлагалось Роскомнадзору, то теперь ответственность за поиск анонимайзеров и VPN возложена на ФСБ и МВД. Определять провайдера, через которого работают анонимайзеры, Роскомнадзор будет только по запросу от правоохранительных органов.

Законопроект о запрете сервисов, которые помогают обходить блокировки, внесли в Госдуму только в июне 2017 года, однако нижняя палата парламента не стала откладывать обсуждение документа в долгий ящик — ожидается, что он будет принят до конца весенней сессии, то есть еще в июле.

Самая безобидная норма законопроекта упраздняет реестр блогеров, который был создан в 2014 году.

Карнавал на улице. Человек в маске Анонима / pixabay.com

Блокировка VPN-сервисов — куда менее приятная идея. Дело в том, что VPN-сервисы достаточно легко заблокировать, для этого нужно просто запрещать доступ к сайтам, которые их предлагают. В теории это легко обойти — например, уже сейчас есть telegram-каналы, которые предлагают VPN-сервисы, но пользоваться ими, безусловно, будет не так много людей.

Впрочем, полностью заблокировать доступ россиян к запрещенным сайтам практически невозможно. Так, в самых популярных браузерах есть функции сжатия информации, которые прогоняют контент сайтов через сервера собственников браузеров, так что чисто технически пользователь обращается не к заблокированному сайту, а к серверу, к которому у правительства нет никаких претензий.

Есть также анонимная сеть Tor, которую не удалось заблокировать даже китайским властям. Правда, пользоваться ею в Китае очень сложно, так что делают это только технически подкованные граждане Поднебесной.

Если цель государства состоит скорее в том, чтобы заблокировать доступ к запрещенным сайтам максимальному количеству пользователей, а не абсолютно всем россиянам, то можно считать, что она вполне достижима.

Китай. Ученики в школе

По мнению руководителя проекта «Роскомсвобода» Артём Козлюка, входящие в состав принятого сегодня Госдумой во втором чтении законопроекта поправки могут «осложнить доступ к VPN и анонимайзерам, но полностью своей задачи не решить».

Отметим, что в среду стало известно, что в Госдуму будет заново внесен законопроект о модерации соцсетей, его новую редакцию подготовят депутаты Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Эту информацию изданию «Медуза» подтвердил Боярский. «Мы учли замечания, которые нам поступили, мы будем перевносить проект. Это не отзыв, другая процедура, техническая. <…> Просто текст чуть-чуть поменяем», — сказал он. Он пояснил, что изменения внесут перед первым чтением, «дабы не подвешивать [законопроект] ко второму чтению».

Ранее об отзыве законопроекта и его внесении в новой редакции сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в Госдуме. По информации издания, это было связано с отрицательным отзывом на документ государственно-правового управления президента, а также замечаниями правового управления Госдумы и комитета по информационной политике.

В законопроекте говорилось, что из социальных сетей должна удаляться «недостоверная» и «порочащая» информация по заявлениям пользователе. Авторы документа ссылались на опыт Германии, где принят закон, требующий от соцсетей в срочном порядке удалять противоправный контент.

В законопроекте, помимо прочего, устанавливались штраф для соцсетей за недобросовестную модерацию на суммы до 50 миллионов рублей; при этом о критериях противоправности контента в документе ничего сказано не было.