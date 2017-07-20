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20 июля 2017, 16:02
Siemens Евросоюз Крым санкции США
Георгий Чижов

Вокруг турбин Siemens и санкций ЕС

На заводе "Сименс технологии газовых турбин"
На заводе "Сименс технологии газовых турбин"
Минэнерго

Совет директоров ПАО «Силовые машины» принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора Романа Филиппова и расторжении трудового договора с ним, сообщают СМИ. Ранее Филиппов был допрошен ФСБ по делу о разглашении гостайны.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь шла о разглашении информации, связанной с поставками в Крым турбин Siemens в обход санкций Евросоюза. Эти турбины, по официальной версии, поставлялись для таманской ТЭС, однако в печати появились сведения о том, что они были отправлены в Крым, вопреки наложенным ЕС ограничениям на поставки туда высокотехнологичного оборудования. Запрет на поставки был введен ЕС после присоединения Крыма к России в 2014 году.

 
Прибытие турбин для Севастопольской ТЭС в бухту Камышовую. 29 июня 2017
TMPFM2

История с турбинами вызвала громкий скандал, широко освещавшийся как в российских, так и в зарубежных СМИ. Вскоре последовали и сообщения о возбуждении уголовного дела о разглашении гостайны, которое, по неподтвержденной еще информации, имело отношение к утечкам сведений о поставке турбин. В то же время, по предварительным сведениям российских СМИ, в деле пока нет фигурантов, и тот же Филиппов интересовал следствие только как свидетель.

По сообщению информационного агентства «Интерфакс», Совет директоров «Силовых машин» назначил на пост генерального директора ПАО Юрия Петреню, ранее занимавшего пост заместителя гендиректора-технического директора. Кроме того, инфорагентство со ссылкой на неназванный осведомленный источник сообщило, что уже 21 июля Филиппову может быть предъявлено обвинение в халатности. Официально эта информация пока не была подтверждена.

Напомним, российские «Силовые машины» являются младшим партнером немецкого концерна Siemens в СП «Сименс технологии газовых турбин». Конечным бенефициаром «Силмашин» является Алексей Мордашов, совладелец «Северстали».

 
Совместное предприятие Siemens AG и ОАО "Силовые машины"
Минэнерго

Между тем компании Siemens, вполне возможно, удастся избежать неприятностей, если она докажет, что не знала и не могла знать о поставках турбин в Крым, и предприняла все необходимое для того, чтобы проверить намерения контрагента в части цели поставки и использования ее продукции, считают юристы. Такое мнение, в частности, высказал «Полит.ру» Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

Российскому же партнеру компании могут грозить штрафные санкции за нарушения договора. Кроме того, Siemens, скорее всего, вынуждена будет прекратить дальнейшее сервисное обслуживание поставленного оборудования, и даже, возможно, отказаться от дальнейшего сотрудничества в стратегических сферах с Россией, подчеркнул юрист.

«Siemens ничего не будет грозить, если компания докажет, что не знала и не могла знать о поставках турбин в Крым, и совершила все действия для того, чтобы проверить намерения контрагента в части цели поставки и использования турбин. Раньше появлялись сообщения о том, что «Технопромэкспорт» давало гарантию о назначении турбин, которая была нарушена. Многое зависит от конкретных формулировок, содержащихся в договоре, поэтому суду будет необходимо оценить действия сторон с точки зрения договора и законодательства ЕС. 

Российской компании могут грозить штрафные санкции за нарушения договора, Siemens же грозят штрафы за нарушение санкционного режима. Помимо этого, возможны и экономические последствия – Siemens под давлением ЕС может отказаться проводить дальнейшее сервисное обслуживание оборудования, а также отказаться от дальнейшего сотрудничества в стратегических сферах», – объяснил Владимир Старинский.

Информационное агентство Reuters привело мнение нескольких экспертов, которые считают, что Россия, поставив в Крым газовые турбины Siemens, столкнется с трудностями при их запуске. По их мнению, запуск турбин без инженеров Siemens или его партнеров будет серьезным испытанием на изобретательность и может привести не только к большим затратам и неожиданностями с правовой точки зрения, но и породить технические проблемы.

 
Строительство Севастопольской ТЭС. Апрель 2017
TMPFM2

«Без Siemens это будет очень сложно сделать, – приводит информационное агентство РБК перевод высказывания одного из своих источников Reuters в отрасли. В то же время эксперты считают это все-таки возможным и, по словам источника Reuters, близкого к проекту строительства электростанций в Крыму, поиск людей в российском энергетическом секторе, у которых был опыт запуска газовых турбин Siemens, уже идет.

Добавим: представитель «Технопромэкспорта» заявил РБК, что обслуживание турбин будет осуществляться силами российских специалистов и подрядчиков.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию и ее возможное развитие согласился политолог Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, Siemens сможет в большей или меньшей степени отразить все удары и в целом ситуация мало изменится – разве что для других западных компаний возможность поставить в Россию некую санкционную продукцию станет меньше.

«Думаю, ничего особенного не будет. Налицо определенная игра: компания Siemens подала на российские компании в российский же суд. Прекрасно понимая, что результат в российском суде может быть только один. Поэтому думаю, что конкретно эта ситуация закончится ничем. Другое дело, что Siemens, во-первых, понесет определенные репутационные потери – придется им как-то разруливать ситуацию с американцами. Но я думаю, что на первый раз они как-то отобьются и избегнут больших штрафов со стороны США. Но на будущее поставка какой-либо санкционной продукции западными компаниями, конечно, будет затруднена: так проигнорировать санкции, конечно, можно только один раз», – полагает Георгий Чижов. 

«Возможно, в сфере сотрудничества с Россией и будут какие-то изменения. Честно говоря, у меня версия такая: договор Siemens о поставках турбин подписывался еще в 2014 году. И я думаю, что российские партнеры тогда убеждали компанию Siemens, что так долго санкции не продержатся. Что к 2017 году, на который намечалась поставка, ситуацию так или иначе уже будет урегулирована. Так что я не думаю, что Siemens изначально хотел цинично проигнорировать санкции – просто они, наверно, так сделали бизнес-проект, а потом им уже деваться было некуда», – высказал предположение Георгий Чижов, анализируя, как могла возникнуть подобная ситуация.

Он согласился с мнением юристов о том, что компании Siemens сейчас могут не угрожать никакие неприятности, если она докажет, что не знала о том, что турбины могут предназначаться для крымской электростанции.

«Я тоже считаю, что Siemens сейчас выйдет из-под всех ударов. И да, некоторые репутационные потери будут, но, опять же, смотря в какой среде. Мнение широкой общественности для компании Siemens, может быть, не так уж и важно: какого-то тотального бойкота со стороны потребителей ей ожидать не стоит. А в деловой среде все поймут их: многие немецкие компании, которые хорошо зарабатывали на торговле с Россией, не рады санкциям и хотят повлиять на свое правительство, чтобы так или иначе эти санкции смягчать или отменять», – пояснил эксперт.

«Думаю, в итоге все останется более или менее по-прежнему. Пожалуй, единственным последствием может быть то, что другим западным компаниям придется гораздо осмотрительнее себя вести, и поставка чего-то санкционного и крупного, заметного, будет затруднена», – считает Георгий Чижов.

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