Федеральная служба судебных приставов в 2017 году сможет списать примерно триллион рублей безнадежных банковских долгов россиян. По данным «Известий», которые ознакомились с отчетом ведомства, за пять месяцев 2017 года служба уже закрыла 18,6% производств.

Всего за пять месяцев 2017 года в ФССП получили порядка 4 млн требований на взыскание 2 трлн рублей долгов, из них 817 тысяч были уже закрыты без выплаты средств, что составляет 18,6% от общего числа производств, открытых с января по май. До конца этого года ФССП планирует закрыть без взыскания 49% полученных за пять месяцев требований, их сумма и составит порядка 1 трлн рублей.

Стоит отметить, что триллион рублей — это действительно много. Согласно данным Центрального банка, всего на 1 июня физические лица-резиденты, а это практически всегда граждане, должны были банкам чуть больше 11 трлн рублей. По данным того же Центробанка, более 9% ссуд, предоставленных гражданам, имеют просроченные платежи более чем на три месяца, как правило считается, что это невозвратные долги.

Съезд валютных заемщиков Дмитрий Ермаков / АГН "Москва"

Согласно закону, производство может окончиться без взыскания в случае, если должник был признан банкротом, если у него не осталось имущества, на которое можно наложить арест или если взыскатель отзывает исполнительный документ. Впрочем, банкротство физических лиц пока в России не слишком популярно: по данным Национального центра банкротств, к 1 июня 2017 года сумма задолженности россиян, признанных банкротами, составила 24,74 млрд рублей, хотя за полгода она и увеличилась на 65%.

Таким образом, ФССП готова признать, что практически все должники, которые перестали выплачивать проценты по кредитам, не имеют никакой сколько-нибудь ценной собственности, которую можно было бы конфисковать и продать с аукциона.

Опись имущества r32.fssprus.ru

Вполне вероятно, что изменение отношения судебных приставов к долгам связано с развитием системы межведомственного электронного документооборота. Дело в том, что ранее приставы должны были фактически вручную отправлять запросы в банки, пенсионные фонды, налоговую службу и т. д. с целью выяснения, есть ли у должника собственность, которую можно арестовать. Об этом, во всяком случае, говорят опрошенные «Известиями» эксперты.

Теперь работа автоматизирована и идет намного быстрее, так что можно сразу сказать, что у должника нет открытых счетов в банках, нет долей в компаниях и нет средств в пенсионных фондах. Когда эта информация попадает в ФССП, производство можно почти автоматически закрывать — достаточно сложно иметь дорогостоящее имущество, которое не отражается в каких-либо базах данных.

Отметим, что Государственная Дума в середине июля приняла закон, увеличивающий сумму долга, при которой россиянам блокируется выезд за границу. Он уже одобрен Советом Федерации. Если раньше планка составляла 10 тысяч рублей, то теперь она будет повышена до 30 тысяч.

Судебный пристав работает с документами r30.fssprus.ru

Причем ограничить свободу выезда ФССП сможет не только на основании заявления от взыскателя, но и по собственной инициативе. Такое право у него появляется в случае, если должник не выплатил всю сумму спустя два месяца после истечения срока добровольного возврата денег. Запрет на выезд за пределы страны должен быть снят на следующий день после того, как гражданин погасит долг. Закон, вносящий эти поправки, вступит в силу с 1 октября. Временные ограничения на выезд по новым правилам могут быть сняты со 2 октября.

22 июня директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что из-за долгов покинуть страну не могут 1,6 млн россиян.