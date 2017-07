«Коммерсантъ» в статье «Стресс-протест» пишет, почему действия ЦБ в отношении банка «Югра» не прошли проверку в Генпрокуратуре.

«Граждане вышли на промоакции»: покупатели экономят за счет скидок.

«У Кнессета и Госдумы общая память»: парламенты России и Израиля осудили снос мемориалов Второй мировой войны.

РБК: «На свой траст и риск». Решение по делу банкира Пугачева может создать неприятный для многих прецедент.

«Генпрокуратура вступила в "Югру"»: введение временной администрации банка поставлено под сомнение.

«AliExpress себя покажет»: китайский холдинг начал переговоры с «ВымпелКомом» о развитии в России собственной сети.

«Известия»: «Минфин не будет мешать рублю укрепляться». Ведомство не планирует корректировать механизм валютных закупок в сезон налоговых и дивидендных выплат.

«Генпрокуратура требует от Минстроя ускорить расселение ветхого жилья»: надзорное ведомство выяснило, что программы расселения не выполнены во многих регионах.

«В Кремле подтвердили продажу Т-90 Ираку»: помощник президента Владимир Кожин сообщил, что иракские вооруженные силы получат большую партию российских боевых машин.

«Газета.ru» в статье «Бассейн с жабами: почему в России не инвестируют в спорт» пишет, что в строительстве спортобъектов не заинтересованы ни власть, ни бизнес.

«Россия подбирает крошки авиационного пирога»: на МАКС-2017 подписаны предварительные соглашения по МС-21.

«Инспектор остановит где захочет»: МВД вернет автоинспекторам право останавливать машины вне постов.

The Economist: «Все спокойно на южном фронте. Деэскалация в Сирии» (All quiet on the southern front: De-escalation in Syria). Новое перемирие в Сирии станет испытанием того, насколько Россия способна влиять на своих союзников.

«Британская политика становится опасно раздражительной» (British politics has become dangerously bad-tempered). Важно, чтобы граждане осознавали ее неадекватность.

Bloomberg: «Трамп заботится о том, чтобы хорошо выглядеть, а не хорошо поступать» (Trump Cares About Looking Good, Not Doing Good). Продолжение спекуляций о неудачных попытках конгресса принять новый здравоохранительный законопроект.

«NAFTA получила помилование» (Nafta Gets a Reprieve). Администрация президента США пересмотрела условия Североамериканской зоны свободной торговли и опубликовала план переговоров по реорганизации, который выглядит гораздо разумнее, чем ожидала пресса.

The Wall Street Journal: «Как саудовский принц потеснил своего кузена, чтобы стать главным престолонаследником в королевстве» (How a Saudi Prince Unseated His Cousin to Become the Kingdom’s Heir Apparent). При ближайшем рассмотрении придворной драмы становится ясно, что смена лидера представляет собой захват власти, произведенный самопровозглашенным реформатором.

«Куда отправятся банки после Brexit'а? Франкфурт вышел в авангард на ранних этапах» (Where Will Banks Go After Brexit? Frankfurt Takes Early Lead). Немецкая финансовая гавань Франкфурт лидирует по привлекательности, с точки зрения банков, готовящихся к отделению Британии от ЕС.